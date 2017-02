AMET cuestionó al Gobierno nacional por congelar el Fondo de Incentivo Docente

La noticia la dio a conocer el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, en una reunión que mantuvo -junto a otros funcionarios nacionales- con ministros de Economía de las provincias. Les dijo que el valor del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) se mantendrá estable con los mismos valores de diciembre y ratificó que no se abrirán paritarias nacionales docentes.



Al respecto, el titular de la regional Entre Ríos de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Andrés Besel, aclaró que el sindicato todavía no analizó la decisión a nivel institucional, pero dio su opinión personal: "No me sorprende, ya que los trabajadores de la educación venimos sufriendo las políticas de este Gobierno".



"El tema del Fondo de Incentivo Docente viene desde la época Carpa Blanca, luego se incorporó al presupuesto nacional, después quedó establecido mediante ley y la actualización de su valor se discutía en el marco de la paritaria nacional", recordó, al tiempo que apuntó que el valor que se venía cobrando hasta el momento ascendía a los 1.210 pesos.



"Ahora lamentablemente dicen que no habrá paritaria nacional", manifestó, al tiempo que aseveró: "Las decisiones que se vienen tomando dan cuenta de un desentendimiento del Gobierno nacional en relación a la educación del país", enfatizó el dirigente.



Luego adelantó que la entidad sindical tomará una postura el miércoles próximo, en una reunión en Buenos Aires a la que concurrirán todos los secretarios generales de AMET del país. Allí, además de la decisión de no aumentar el Fondo de Incentivo Docente, se debatirá sobre la no apertura de paritarias nacionales y acerca del cierre de algunos planes nacionales. "Se elaborará un documento que será presentado ante el Ministerio de Educación de la Nación", informó, y advirtió que "seguramente se recrudecerá el conflicto a nivel nacional".



Salarios e inflación



Por otra parte, APF le consultó a Andrés Besel acerca de lo que dijo este miércoles el gobernador Gustavo Bordet en la Asamblea Legislativa en relación a los salarios: "Quiero garantizarles a todos los trabajadores públicos que nadie va a ganar menos de lo que surja como inflación en el año 2017", fue la frase del mandatario provincial.



Al respecto, Besel sostuvo: "Entiendo que habla de la inflación prevista para este año que, según el presupuesto nacional, ascenderá al 17 por ciento".



En este sentido, agregó: "Nosotros no sólo queremos discutir la recomposición que se necesitaría para este año, sino también lo que se perdió en el 2016".



Y amplió: "En la paritaria que firmamos a principios del año pasado AMET había planteado la necesidad de reabrir la discusión salarial en el segundo semestre, pero eso nunca sucedió. Es por este motivo que tenemos una pérdida del poder adquisitivo del año pasado que ronda los ocho puntos".



"Esperemos que el martes próximo (día en el que arranca la paritaria docente provincial), el Gobierno presente por escrito una propuesta salarial", concluyó. (APF).