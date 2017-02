Ambulancia, camioneta y aportes recibió Concepción del Uruguay

También se anunció el llamado a licitación para construir la Escuela de Educación Técnica N° 3, con una inversión de más de 60 millones de pesos. Funcionarios provinciales hicieron, además, entrega de aportes por más de tres millones de pesos.



De esa manera, el intendente José Eduardo Lauritto recibió a los ministros de gobierno Mauro Urribarri, de Economía, Hugo Ballay, de Planeamiento, Luis Benedetto, de Salud, Ariel de la Rosa, y de Producción, Carlos Schepens.



Frente al palacio municipal, De la Rosa hizo entrega al director del hospital Justo José de Urquiza, Sergio Gadea, de las llaves de la ambulancia, y al secretario de Salud municipal, Sergio Bertelotti, de la pick up destinada a fortalecer la articulación entre efectores de primer nivel de región y el abordaje territorial en el marco del Programa Redes.



Luego, se llevó a cabo un encuentro en el salón del Concejo Deliberante, donde la provincia entregó aportes a la comuna por 3.017.817 pesos y se hicieron anuncios para la localidad y la región en materia de salud, energía, infraestructura y educación.



Allí también estuvieron presentes el secretario de Energía, Raúl Arroyo; el presidente de Enersa, Alfredo Muzachiodi; el presidente del Consejo General de Educación, José Luis Panozzo; el presidente del Ente Regulador Provincial de la Energía (EPRE), José Carlos Halle; la directora administradora de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez; el senador René Bonatto; los diputados Marcelo Bisongi y José Antonio Artusi; el viceintendente de la localidad, Martín Oliva, concejales y secretarios del ejecutivo municipal.



En ese marco, Panozzo entregó a Lauritto el decreto con el llamado a licitación para construir la Escuela de Educación Técnica N° 3, con más de 60 millones de pesos de inversión. "Además vamos a inaugurar aquí la Unidad Educativa N° 45. Esta escuela se va a crear junto con el cargo de director y de ordenanzas. A su vez, ahí va la escuela secundaria 'Dra. Teresa Ratto', que está haciendo el traslado y quedará allí con todo el mobiliario nuevo", detalló el presidente del CGE.



En tanto, el ministro de Planeamiento adelantó que "en los primeros días de marzo se haría el llamado de las ofertas y a fines de marzo estaríamos abriendo las primeras ofertas" para la segunda etapa del Plan Maestro de Agua. Respecto de la defensa norte contra las inundaciones, Benedetto explicó que "después de mediados de marzo estaríamos haciendo la licitación y la apertura de los sobres a mediados de abril". También se supo que está casi finalizado el proyecto edilicio y se está definiendo el lugar donde será construida la comisaría cuarta.







Por otro lado, el ministro de Salud sostuvo anunció el llamado a concurso de 75 cargos de profesionales del hospital Justo José de Urquiza. "Esto permitirá regularizar los diferentes servicios de un nosocomio tan importante para la costa del Uruguay", subrayó.



En cuanto a la entrega de la camioneta para la secretaría de Salud del municipio, De la Rosa explicó que "el objetivo es buscar un sistema integrado de salud, no solo para la ciudad sino también para el departamento Uruguay. Hemos avanzado muchísimo con un sistema de referencia y contrarreferencia y estamos trabajando muy bien entre los efectores provinciales y municipales".



Por su parte, el ministro de Producción, Carlos Schepens, hizo entrega de un aporte por 617.817 pesos para el acondicionamiento de un espacio físico en la Escuela Granja Municipal, donde producirán y comercializarán emprendedores de la economía social. En ese punto, también Panozzo manifestó que durante el año se avanzará en el proyecto para que la Escuela alcance el rango agrotécnico provincial.



En total, la Municipalidad de Concepción del Uruguay recibió aportes del gobierno provincial por 3.017.817 de pesos. De los cuales 1.200.000 pesos están destinados al mantenimiento de la Isla del Puerto, 1.000.000 de pesos, para gastos que demandó el 9° Campeonato Argentino de Rally, y 200 mil pesos para gastos de la última Fiesta de la Playa.



Al hacer uso de la palabra, el intendente de Concepción del Uruguay, y anfitrión de la jornada, José Eduardo Lauritto, transmitió las disculpas del gobernador Gustavo Bordet que no pudo estar presente debido a la inclemencia mediática. "Pero él no quiso que se suspendieran ninguna de las entregas, así que le queremos agradecer", afirmó.

"Estas cuestiones que fueron anunciando los ministros tienen que ver con las gestiones de muchos de quienes están acá", comenzó Lauritto y agradeció a concejales, ministros funcionarios y legisladores.



"La segunda etapa de la obra del agua beneficia a 40 mil uruguayenses, y es un endeudamiento que contrae la provincia, y una decisión del gobierno nacional de otorgarnos ese préstamo, que son 140 millones de pesos. La obra de la defensa norte es una obra que ya la provincia comprometió, firmó el acuerdo que son 224 millones de los cuales aporta 150 millones el gobierno de la Nación y 74 millones el gobierno de la provincia", explicó.



Además, celebró que "para este tiempo que ha sido de reivindicación de la escuela de educación técnica y deformación profesional, va a haber una en el barrio 192 viviendas, que no solo va a beneficiar a quienes viven allí desde hace mucho tiempo, sino que además va a llegar a las 882 nuevas viviendas", y "como bien se dijo recién, es una inversión de 60 millones", agregó.



En ese sentido, Lauritto sostuvo que "es mucho dinero", y que "llegamos a esto porque hemos tenido puertas abiertas". Y mencionó los avances en la nueva comisaría de la ciudad, la construcción de la nueva planta transformadora de energía, obras en gas, agua potable, cloacas, y la pavimentación de 80 cuadras en la ciudad: "no hay otra forma que agachar la cabeza y avanzar", sintetizó. Por último, anunció que "con la provincia estamos cerrando un acuerdo para ver cómo vamos a mantener la isla del puerto".