A partir del 1º de marzo, los afiliados a Iosper pagarán un coseguro de $90

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), autorizó a la Federación Médica (Femer) un 15 por ciento de aumento en los valores de las prestaciones -órdenes de consulta, prácticas y honorarios de segundo nivel-, desde el 1º de marzo.



Además, ese 15 por ciento también se aplicará al primer nivel ambulatorio y a los honorarios de segundo nivel, que son las internaciones.



Se estableció el valor de la consulta en 245 pesos con un coseguro de 90 pesos.



"No voy a castigar el bolsillo de los trabajadores llevando nuestro coseguro al mismo valor del Programa Médico Obligatorio (PMO), el cual tiene un coseguro de 150 pesos, sino que la decisión es que nuestros afiliados solo abonen 90 pesos", confirmó el presidente del Directorio de la obra social, Fernando Cañete, quien valoró el encuentro como "positivo".



Cañete explicó también que "se acordó abonar a Femer hasta el día 25 de cada mes o el día hábil siguiente, con lo cual cumplimentamos un requisito de la Federación".



En la reunión con directivos de Femer, Cañete estuvo acompañado por los directores Fermín Beltzer, Marcelo Pagani, Fabián Monzón, Adrián Gómez y Ricardo Bertonchini.



Histórico reclamo



Tras la el anuncio de restitución del dos por ciento de aporte patronal al Iosper, Cañete explicó que como dijo el gobernador, Gustavo Bordet, se trata de un reclamo histórico, que inclusive, "motivó la elaboración de una resolución de la obra social esperando la ratificación del gobierno provincial. Este anuncio me reconforta muchísimo como presidente del Instituto, así como también al Directorio de Iosper".



El funcionario recordó que, desde hace años, se reclama la devolución del dos por ciento de aporte patronal al Iosper, que fue quitado con la Ley de emergencia económica y financiera, en 1995. "Han dado fruto los reiterados pedidos al gobernador y al ministro de Economía, Hugo Ballay. Esto demuestra el compromiso de Bordet con la preservación y el mantenimiento del sistema de salud".



Para Cañete, que la restitución del dos por ciento sea progresiva "no es problema, porque la acción demuestra el compromiso del Gobierno con la obra social. Lo que se recibirá nos permitirá, de a poco y en el transcurso del año, prever los compromisos con los prestadores". Sin embargo, aclaró que "la restitución del aporte no se usará para incrementos arancelarios, sino para equilibrar las cuentas".