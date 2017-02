Jorge Rodríguez, ex titular de Vialidad provincial, será juzgado por peculado

Jorge Rodríguez, Néstor Kemerer y Mario Heyde irán a juicio oral por peculado. Se les imputa la sustracción de fondos públicos de Vialidad para la construcción de la Escuela Primaria Heraclia Ruíz Díaz, la primera para formación vial; la cesión por 20 años de un predio de Vialidad para el funcionamiento de la misma y la conformación de la Asociación Civil y Cultural "Los Viales" para administrarla.La audiencia de remisión para tal instancia se realizó este viernes, en el juzgado de Garantías N° 2 a cargo de Eduardo Ruhl. Allí se pudo escuchar a los defensores del ex titular de Vialidad provincial y actual subinterventor del Entre Provincial Regulador de Energía (EPRE), Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli; y a Javier Martínez, representante legal de los otros funcionarios públicos.Los abogados de Rodríguez hicieron un planteo de nulidad que fue rechazado; y para los tres imputados se pidió el sobreseimiento."Este magistrado carece de facultades para resolver un sobreseimiento", marcó el juez y acotó: "A menos que haya una extinción penal".Luego de los planteos preliminares, las defensas y el Ministerio Público Fiscal (MPF) en representación de Patricia Yedro y Carolina Castagno, acordaron las pruebas para la remisión de la causa a juicio.Hay cerca de 50 testigos ofrecidos por las dos partes, entre los que resaltan los nombres del ex ministro de Educación, José Lauritto; el ex titular de Vialidad, Juan Carlos Lallana; y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes."Se lo acusa por haber construido una escuela, algo que para nosotros es inadmisible, poco comprensible", indicó a, el defensor Guillermo Vartorelli. Para el abogado, "no hubo ningún sobreprecio ni ninguna falencia en la edificación" de escuela.Es que la discusión judicial está centrada en que si los fondos de Vialidad pueden o no, ser utilizados para la construcción del establecimiento educativo."Para nosotros es totalmente equivocado que ellos configuren el delito de peculado que le quieren endilgar porque el peculado implica la sustracción de fondos públicos fuera del Estado y aquí estamos hablando de una escuela pública de gestión estatal", argumentó el representante del ex titular de Vialidad.