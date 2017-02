Piden reubicar a familias que se instalaron cerca del Arroyo Antoñico

Integrantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista y vecinos de barrio Santa Lucían se reunirán con el intendente, Sergio Varisco, para plantearle una serie de inquietudes. El encuentro será el lunes en la vecinal.



Al respecto, Alicia Glauser, contó a Elonce TV que este viernes acompañaron a un grupo de vecinos a la Municipalidad para consultar sobre el asentamiento de familias en terrenos cercanos al Arroyo Antoñico. "Hace más de una semana comenzaron a formarse asentamientos. No estamos en contra de que la gente tenga viviendas, sino que pedimos que se los ubique como corresponde, en lugares no inundables y con todos los servicios. Los vecinos no sabían nada de esto", indicó.



Asimismo, explicó que les informaron que "el intendente autorizó que tres familias que vivían en calle 25 de junio, y a las que se les desbarrancó la casa, se instalen en el lugar. Nadie consultó y los vecinos hicieron una gran reunión a la que asistieron más de cien personas. El problema es que ahora son cuatro familias, se sumó otra que no sufrió desbarracamiento".



Al margen del reclamo, piden un polideportivo y una garita policial. "Queremos la habilitación de unos terrenos para construir una canchita de fútbol. Hablaremos de estos temas con el intendente, como así también de la ciudad en general", agregó. Elonce.com