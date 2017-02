Agencieros piden que retrotraigan el tributo del 0,75% a cada apuesta

La cámara que nuclea a los agencieros de loterías de Entre Ríos solicitó a diputados nacionales que se modifique la ley sancionada a finales de 2016, a fin de que no se les cobre un tributo del 0,75% en cada apuesta realizada y se revea la alícuota especial del impuesto a las Ganancias que para el sector puede llegar a representar el 41,5%.



Desde la Asociación de Agentes Oficiales del Iafas de Entre Ríos (Aaoier), enviaron una nota a los diputados nacionales Jorge D'Agostino, Marcelo Monfort y Yanina Gayol con el objetivo de manifestarles la preocupación por la sanción de la Ley de Ingreso Ciudadano.



Explicaron que en declaraciones públicas, desde que se trató la legislación en cuestión, siempre se habló de la creación de un tributo dirigido a los casinos y tragamonedas. Sin embargo, aclararon que en la redacción final de la ley se equiparó a estos con los agentes de tómbola y lotería, tanto para el nuevo gravamen para las apuestas como para el impuesto a las Ganancias que se estipuló en el 41,5% retroactivo a los ingresos obtenidos en 2016.



"La ley establece un 0,75% de impuesto para los tragamonedas y para todos los juegos, y abre las puertas para las apuestas. Así lo dice, y de esta manera nos abarcaría a todas las agencias, como también a los casinos y bingos", dijo a Uno Jorge Lorenzo, presidente de la Aaoier.



El referente de los quinieleros entrerrianos explicó: "En un principio la ley iba a ser solo para los tragamonedas y los bingos, para los casinos. Frente a esta situación que tenemos ahora, lo que hicimos fue entregarle una nota a los diputados para que se puedan sentar con sus colegas a ver si es posible volver atrás con esa ley o cambiar el detalle del impuesto a cada apuesta".



Por poner un ejemplo, de mantenerse tal cual está la legislación aprobada, se cobrará el 0,75% de impuesto a quienes pongan en juego en un casino una cifra millonaria, como aquel que haga el tiro con una raspadita en la tómbola del barrio.



En el comunicado de la Asociación afirman que la solicitud de modificación de la ley es de carácter "urgente" para que de esta manera se excluya a los Juegos de Tómbolas y Loterías y no se las equipare con los grandes emprendimientos. Asimismo solicitan que se revea el impuesto a las Ganancias. En marzo, las agencias del país debatirán, entre otras cosas, estos inconvenientes.



"De no lograrse, habría un impuesto que tendríamos que pagar los agencieros o el apostador. Sería otro tributo más que se suma a los que ya hay, y si bien parece poco el 0,75% en el juego, influye y mucho en la sumatoria. Es que en la ley no queda claro, y se planteó de manera muy ambigua", dijo Lorenzo.



El titular de Aaoier también sostuvo: "Además, con lo de ganancias se hace una bola de nieve que se nos viene encima. Esperamos a ver qué propuestas o respuesta tenderemos con el pedido que hicimos, para que así nosotros también podamos salir a explicarlo a los agencieros de la provincia. Es tan confuso y ambiguo que pedimos incluso que nos aclaren los puntos. Como cámara, abrimos el paraguas".



Preparan un gran encuentro en Paraná



En marzo, las cámaras que agrupan a los agencieros de todo el país se van a reunir en Paraná, y entre otros tratarán este tema del aumento del tributo y del impuesto a las Ganancias. "Estamos haciendo el reclamo para tratar de frenarlo a tiempo", dijo Jorge Lorenzo, presidente de la Asociación entrerriana.



En la provincia hay 915 agencias oficiales, de las cuales unas 500 están agrupadas en la Cámara.



Explicaron que la aplicación de esta normativa, tal como fue redactada, traería un perjuicio económico que pone en riesgo la continuidad de las loterías estatales y hasta incluso sostienen que puede llegar a generar que se deba tributar un importe mucho mayor que el que efectivamente se ha recaudado. En otras provincias del país se manifestó en diciembre, cuando se sancionó la ley, que el hecho puede abrirle las puertas al juego clandestino.