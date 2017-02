Lara elogió la decisión de Bordet de avanzar en la reforma del Poder Judicial

Lara remarcó que en el mensaje del mandatario provincial ante la Asamblea Legislatuva quedo expresada "la madurez política necesaria del gobernador para llevar adelante la gestión al anteponer el interés de los entrerrianos por encima de las diferentes miradas que existen entre la gestión provincial y la nacional, que no son del mismo signo político. La responsabilidad del gobernante es dejar de lado estas cosas y centrarse en la gestión institucional y dedicarse a la gestión de los problemas que se presentan en el día a día para dar respuesta a las demandas de toda la comunidad. Y Bordet lo tiene muy claro y esa claridad es un signo distintivo de su gestión", indicó.



Lara fue consultado respecto del anuncio de la reforma judicial atendiendo al rol que desempeñó en el reciente juicio político al vocal del Superior Tribunal de Justicia Carlos Chiara Díaz, primero en su condición de presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y luego como integrante y vocero de la Comisión Acusadora ante el Senado.



"El gobernador marcó algunos trazos importantes en lo que se refiere a la calidad institucional de la provincia, no solo con la reforma judicial sino cuando habló de la necesidad de avanzar en la ley de comunas, que es una deuda pendiente que está desde la reforma de la Constitución en 2008", indicó inicialmente Lara, quien tiene presentado desde junio de 2012 un proyecto de ley para reglamentar la transformación de las Juntas de Gobierno en comunas.



Respecto del Poder Judicial, señaló: "Me parece una muy buena iniciativa. El gobernador marcó esta intención de enviar a la Legislatura provincial un proyecto para que se logren los consensos suficientes en la discusión respecto de la ley orgánica del Poder Judicial, que es una ley de importancia significativa porque sienta las reglas de funcionamiento de ese poder en sus diferentes estamentos, desde la cabeza del poder hasta todos los juzgados interiores. El proyecto busca abrir la discusión y deberemos ser capaces de escuchar todas las opiniones", precisó.



Luego coincidió con el planteo formulado por Bordet en cuanto a que desde la aprobación en 1982 del decreto ley que reglamenta la Justicia entrerriana han ocurrido modificaciones del sistema jurídico muy significativas que reclaman la actualización de esa ley. "Hubo cambios jurídicos muy importantes como la reforma de la Constitución Nacional en 1994, la de la Constitución de Entre Ríos en 2008 y la reforma del Código Civil y Comercial en 2015 que trazan nuevos paradigmas que tienen que ser receptados por esta ley", explicó.



Respecto del momento político para plantear la reforma, el legislador entendió que el gobernador Bordet asume que "habiendo terminado el juicio político al doctor Chiara Díaz, la mirada de la sociedad esta puesta en uno de los podres del Estado, del que se exige mayor transparencia y un mejor servicio de justicia en todos los órdenes. Entonces, en buena hora que el gobierno provincial haya tomado esta determinación política de enviar un proyecto de ley para que se discuta", agregó.