Embajador de España dice que Argentina ejerce un "papel de liderazgo" regional

Estanislao de Grandes Pascual consideró que un eventual cierre de las fronteras en Estados Unidos ayudará a estrechar las relaciones entre América latina y Europa, y destacó el rol de la Argentina en la nueva etapa política que vive la región.



En diálogo con Télam, el embajador español afirmó que el viaje que el presidente Mauricio Macri encabezará la semana próxima a ese país será "un punto de inflexión" en la relación bilateral, anticipó la llegada de inversiones y consideró que "Argentina es el país de moda en España" en el último tiempo.



A punto de volar a Madrid para ultimar los detalles del viaje presidencial, De Grandes Pascual explicó los alcances de la visita de Estado y dio precisiones sobre los convenios de cooperación que incluirá, además de confirmar que serán 200 los empresarios que viajen a España en busca de nuevas relaciones comerciales.



¿Qué significa esta visita de Macri a España?



-Esta reunión sin duda es un punto de inflexión, la primera visita de Estado de estas características, con componentes de todo tipo, contactos con los Reyes, el Presidente, autoridades parlamentarias y actos empresariales y culturales muy importantes. Argentina es el país de moda en España. Fue el país invitado a las ferias internacionales de este invierno y ahora lo es en la Feria de arte y cultura ARCOmadrid, que será inaugurada por el presidente Macri y su esposa junto a sus majestades los reyes de España. Al viaje irán unos 200 empresarios, entre argentinos y españoles radicados allá. Viajarán ministros, senadores, diputados y gobernadores. España sólo recibe tres visitas de Estado en todo el año, y esta será la primera. Es una de las que se prepara con mayor expectación y con un cuidado extraordinario para demostrar la cercanía, la proximidad y el afecto que existe entre los dos países.



¿Qué convenios se firmarán?



-Habrá tres acuerdos de cooperación educativa, que incluirán por ejemplo reconocimiento de títulos, y otro de cooperación cultural en general. Y firmaremos un memorando de cooperación en materia turística. España ha recibido 75 millones de visitantes y es uno de los países de mayor recepción turística del mundo. Argentina tiene todas las posibilidades de hacerlo y podemos cooperar en materia de infraestructura hotelera y ofrecimiento de paquetes turísticos.



¿Y el Plan de Asociación Estratégica que firmarán?



-Es muy ambicioso, ocupa muchísimos aspectos, incluye reuniones regulares, intercambio de visitas y abarca todos los aspectos de la relación bilateral.



¿Hay cambios con respecto a la gestión anterior en la relación?



-Este gobierno está abierto a las relaciones internacionales. Ha conseguido salir del default, y está decidido a mantener relaciones con todos los países del mundo, especialmente con sus socios tradicionales de Europa y América, a diferencia del gobierno anterior que se había retraído sobre sí mismo y mantenía relaciones limitadas con algunos países, sobre todo Rusia, China y los países bolivarianos.



A partir de un cierre de Estados Unidos al mundo ¿Europa y América latina van a reforzar sus lazos?



-Creo que sí. España está decidida a eso, y tiene tres tres prioridades: Europa, Ibeoramérica y el Mediterráneo. El libre comercio y el apoyo al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es muy beneficioso y vamos a apoyarlo con todas nuestras fuerzas.



¿Cual es el rol de Argentina en la región?



-En toda Iberoamérica hay un viento de cambio, el comienzo del fin de determinados populismos y Argentina es el país pionero en ese cambio, y ejerce un papel de liderazgo que esta siendo muy evidente en las visitas que el Presidente hizo a Chile y a Brasil, y los países del área. Argentina ha vuelto a la escena internacional y ejerce un papel de liderazgo en esos cambios que se producen en el continente.



España es el segundo país con inversiones en la Argentina. ¿Va a seguir siendo así?



-Lo que yo puedo asegurar es que va a haber un aumento de la inversión española porque es una prioridad estratégica para el Gobierno y las empresas. No olvidemos que éste es el país con mayor colectividad española, hay 450 mil españoles inscriptos en los consulados generales. Compartimos una cultura, una historia y una relación. Y además el idioma es un elemento favorecedor al intercambio.



¿Si Macri este año hace una mala elección las expectativas se pueden ver afectadas?



-No, yo creo que en un país que tiene elecciones cada dos años, esto no debería interferir en sus relaciones exteriores y en el desarrollo de su política interior.