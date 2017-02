Paritaria docente: Agmer Rojo y Negro plantea que no aceptarán "montos en negro"

Referentes de toda la provincia de la Agrupación Rojo y Negro de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), se reunieron en Paraná para debatir y poner en claro su posición respecto de las paritarias docente.Al respecto, Claudio Puntel, secretario General de Agmer Paraná, indicó aque "hace algunos días fuimos a Casa de Gobierno con la expectativa de recibir una oferta salarial que permita una recomposición real de nuestro salario. En realidad, fue una reunión para informar que la próxima semana se va a constituir aparentemente un ámbito de paritarias".En ese sentido, consideró que "es una maniobra del gobierno provincial que retrasa la resolución del conflicto, que viene por demás retrasada, teniendo en cuenta que el 2016 cerró con el problema abierto y agravado, parado por el ajuste. Es una actitud irresponsable, una maniobra para ganar tiempo y nos lleva a una situación en la que se nos pretende encerrar en los plazos legales de una paritaria".Y agregó: "necesitamos un congreso de la entidad donde se expresen las asambleas docentes respecto al ámbito en donde vamos a discutir salario: si será una paritaria o una mesa de negociación".Por su parte, Alejandra Gervasoni, secretaria de Jubilados de Agmer, señaló que no aceptarán montos en negro en los aumentos y aseguró que continúan en estado de alerta. "El gobernador está mal asesorado porque los docentes no obtuvimos un 40% de aumento el año pasado, sino que fue menos de un 30%. Hay que tener en cuenta que el mayor porcentaje que se dio fue en el FONID, que es monto en negro. Los docentes cobramos salarios por debajo de la línea de pobreza", dijo.Reclamó también por infraestructura y mobiliario para las escuelas de toda la provincia.Finalmente, Sergio Blanc, secretario general de Agmer Villaguay, expresó que "manifestamos nuestro repudio total a la liquidación de salarios. Se vienen produciendo errores desde diciembre: hay compañeros que no cobran o están cobrando en dos tramos. Necesitamos una solución urgente a estos inconvenientes y dejar de ser la mayor variable de ajuste".