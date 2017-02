El presidente Mauricio Macri "se comprometió a revisar" el ajuste en las jubilaciones, aseguró esta mañana el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en medio de la polémica que se desató tras la modificación del cálculo para el aumento de este mes."El Presidente se ha comprometido a revisar el tema con los miembros del Parlamento", sostuvo el funcionario a, quien no obstante insistió que el impacto de la medida "es infinitamente menor a lo planteado". Además, admitió que "pudo haber sido un error" considerar que no era necesario llevar este tema al Congreso antes de emitir la resolución.El jefe de Gabinete apuntó principalmente contra el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, por sus críticas contra la medida y su afirmación de que el ajuste representaba 10 mil millones de pesos menos destinados a los jubilados. Escuchar sus críticas "lleva a la reflexión de que en este país se sigue discutiendo y diciendo cualquier cosa", dijo Peña."Es un problema porque tenemos que poder discutir sobre la realidad, sobre los hechos y no sobre chicanas y mala información. La realidad es que impacta sobre 24 pesos de la jubilación mínima, que es infinitamente menor a lo planteado", afirmó el funcionario."El Presidente se comprometió a revisarlo, y lo vamos a revisar. Eso lo llevaría a 12,9, pero requiere modificar la ley", dijo y agregó: "Porque no puede ser que la ley diga una cosa y después se reglamente otra"El organismo ya tiene hechas las liquidaciones para los pagos de marzo con la aplicación de ese nivel de incremento, con lo cual, la marcha atrás en la disposición obligaría a hacer una compensación posterior.