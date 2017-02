Luego de que el Gobernador Gustavo Bordet dejara formalmente inaugurado el 138º Período Ordinario de Sesiones ante la Asamblea Legislativa, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, destacó los aspectos principales del mensaje del primer mandatario entrerriano.



"Siento un profundo orgullo porque el mensaje del gobernador dejó en claro que no nos equivocamos cuando impulsamos su candidatura. El mensaje de Gustavo Bordet mostró a un dirigente absolutamente consustanciado con los desafíos de la etapa y a la altura para superarlos con gestión y con políticas públicas que en buena medida constituyen una continuidad con los 8 años anteriores, pero con toda la decisión y la valentía para rectificar rumbos en aquellos aspectos que él así lo ha considerado", manifestó el ex mandatario provincial.



Urribarri además aseguró "Bordet se está ganando el respeto y el corazón de los entrerrianos porque en una situación difícil y con un gobierno nacional que está en las antípodas de nuestro pensamiento, ha demostrado enorme responsabilidad y temple para poner por encima de todo los intereses entrerrianos y ello le está permitiendo llevar adelante una muy buena gestión".



"En un marco en el que el plan económico de Macri provoca desocupación, caída de la actividad económica y consecuentemente la recaudación, fuerte inflación, disminución del consumo popular y caída del poder adquisitivo de los trabajadores, el gobernador Bordet inteligentemente está sosteniendo obras y planes sociales, sanitarios y educativos a la par que lleva adelante un manejo responsable de las cuentas públicas y logra incluso recuperar recursos para mejorar el perfil de las finanzas provinciales o achicar el déficit de la caja de jubilaciones", sostuvo el ex Gobernador, quien para finalizar agregó: "Sinceramente siento orgullo por el gobernador que tenemos y considero que debemos sumar esfuerzos para la generosa convocatoria que hoy nos realizó a todos los entrerrianos para que pongamos lo mejor de cada uno de nosotros y poder avanzar así hacia un futuro mejor para todos".