Cañete destacó el compromiso de Bordet con la salud de los entrerrianos

Tras el anuncio de restituir el 2 por ciento de aporte patronal al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), que realizó el gobernador Gustavo Bordet ante la Asamblea Legislativa, el presidente del Directorio, Fernando Cañete, afirmó que esa noticia "demuestra el compromiso del mandatario con la preservación y el sostenimiento del sistema de salud". Además, desde la obra social se informó que "no se utilizará para incrementos arancelarios, sino para equilibrar las cuentas".El funcionario recordó que, desde hace años, se reclama la devolución del dos por ciento de aporte patronal al Iosper, que fue quitado con la Ley de emergencia económica y financiera, en 1995. "Han dado fruto los reiterados pedidos al gobernador y al ministro de Economía, Hugo Ballay. Esto demuestra el compromiso de Bordet con la preservación y el mantenimiento del sistema de salud".Para Cañete, que la restitución del 2 por ciento sea progresiva "no es problema, porque la acción demuestra el compromiso del Gobierno con la obra social. Lo que se recibirá nos permitirá, de a poco y en el transcurso del año, prever los compromisos con los prestadores". Sin embargo, aclaró que "la restitución del aporte no se usará para incrementos arancelarios, sino para equilibrar las cuentas".El gobernador, Gustavo Bordet, afirmó ante la Asamblea Legislativa: "Devolveremos usando un sistema progresivo 2 puntos de los aportes patronales para el Iosper y es de esperar que se termine la industria del juicio a través de recurso de amparo, que sistemáticamente se rechazan y que, de seguir esta situación, provocarán el quebranto de nuestra obra social".