Cooperativas eléctricas entrerrianas estiman que la suba de tarifas será del 14%

Durante un encuentro de las cooperativas entrerrianas nucleadas en FACE se conoció que desde el EPRE se anticipó un incremento del 14 por ciento en la tarifa. Indicaron que esto no representa mayor ingreso para las cooperativas. Sigue el reclamo por el pago de fondos del Plan de Convergencia.



El tema central de la reunión fue el incremento de tarifas que generaba expectativas en la provincia. "Si bien no se ha formalizado todavía el anunció, se anticipó desde el EPRE, en forma telefónica, que el aumento será del 14 por ciento" dijo el Presidente de FACE Entre Ríos, Rafael Zambiazzo. El directivo destacó que la diferencia con lo que ocurre a nivel nacional es que en la provincia se fueron generando incrementos acordes a la actualización de valores del servicio, algo que no ha ocurrido en lugares como la Capital Federal.



Por su parte Juan Lawrie, titular de la Cooperativa Eléctrica de La Paz, reconoció que existía temor de que se genere un aumento importante. En ese marco advirtió que esto no representa más ingresos para las cooperativas, ya que proviene de una quita del subsidio mayorista, por lo que estas abonarán el valor total de compra de la energía. "El denominado tarifazo no significó ingresos mayores para las cooperativas", sostuvo el dirigente, para recordar que solo hubo un incremento del 15 por ciento en la tarifa provincial de enero que ya se está facturando.



En tanto desde FACE se sigue insistiendo para que se culmine de abonar el denominado Plan de Convergencia, por lo cual se pidió la participación de representantes del EPRE en la reunión de Villaguay para que se informe al respecto, lo que no sucedió. De acuerdo a lo que estiman las cooperativas en diciembre se debería haber concluido con los pagos, pero no existe respuesta hasta el momento.



Con respecto a la situación de las cooperativas el Dr. Lawrie sostuvo que las inversiones son imprescindibles en muchos rubros, ya que se deben reemplazar postes, transformadores y materiales, al igual que la renovación de la flota de vehículos que atienden zonas de difícil accesibilidad, provocando un deterioro mayor. Esto se transforma en una dificultad para muchas cooperativas, que cada día tienen menos margen para atender esos aspectos de su prestación.



Las cooperativas atienden segmentos importantes de zonas rurales de la provincia. Tienen un 30 por ciento de usuarios en el 70 por ciento del territorio, donde hay pueblos, aldeas y zonas rurales, al revés de lo que ocurre con la empresa provincial que nuclea el 70 por ciento de los usuarios en un territorio más concentrado. "Esto nos genera costos especiales" sostuvo el dirigente paceño. Una prueba concreta es mantener sectores donde hay tendido de líneas rurales, cuya vegetación crece por los efectos del clima y motiva tareas adicionales a las que se tiene planificada.



Dirigentes de la Federación provincial estarán en el XVII Congreso Nacional de FACE a realizarse en San Martín, Mendoza. Según anticipó Zambiazzo se buscará contar con representantes de la Federación en las distintas comisiones de este importante encuentro.