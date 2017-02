Más repercusiones del discurso de Bordet en la Asamblea Legislativa

Política La opinión de legisladores tras el discurso de Bordet

La ejecución de obra pública, la reforma judicial y la devolución progresiva de aportes patronales al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) fueron algunos de los puntos destacados por representantes de distintos sectores, luego del discurso que pronunció este miércoles el gobernador Gustavo Bordet en la apertura del 138° periodo legislativo."Coincido en el planteo de la necesidad de consolidar los equipos de trabajo para responder con más eficiencia. Se hizo mucho, pero se puede y se debe hacer mucho más", continuó diciendo el titular del Senado entrerriano, quien finalmente enfatizó que "mi propósito es colaborar en todo lo posible para llevar adelante un buen gobierno".A su turno, el arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puiggari, señaló que "ha sido un discurso muy realista y esperanzador, con todos los proyectos en obras públicas, especialmente en educación y salud, lo que trae más trabajo y mano de obra que es lo que se necesita en este momento y que también dignifica a los entrerrianos"."Dios quiera que pueda llevar adelante todos los proyectos que anunció", dijo y añadió que también el mandatario entrerriano "invitó a todos al trabajo, para sacar adelante a esta provincia con toda la potencialidad que posee".Por su parte, el exgobernador de la provincia, Jorge Busti, opinó: "Me pareció muy buen discurso porque se centró en el eje del problema de la provincia que es lograr el equilibrio fiscal, que para eso está trabajando y creo que lo está haciendo personalmente día a día y fundamentalmente reclamando al gobierno nacional lo que por derecho propio le corresponde a la provincia que es el 15 por ciento que se lleva el gobierno nacional del Pacto Fiscal de 1992".Destacó además, "algunos desafíos para esta legislatura para que se haga por consenso como es la reforma judicial, o sea el funcionamiento, no inmiscuirse en la sentencia pero si en el funcionamiento que indudablemente la gente requiere mayor celeridad, esa reforma cuando salga todos la vamos a leer con atención".La presidenta del Consejo Empresario de Entre Ríos, Patricia Popelka, consideró que "el discurso brindado arrojó datos interesantes, como los anuncios realizados sobre nuevas obras de infraestructura, entre los que se destaca la ratificación del Puente Paraná-Santa Fe".Tras hacer referencia al anuncio sobre la posible mejora de financiamiento para el Iosper, Popelka indicó finalmente que se espera un crecimiento en la producción de la provincia.En cuanto al anuncio de restituir el dos por ciento de aporte patronal al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), el presidente del Directorio, Fernando Cañete, afirmó que esa noticia "demuestra el compromiso de nuestro mandatario con la preservación y el sostenimiento del sistema de salud". Además, aclaró que "no se utilizará para incrementos arancelarios, sino para equilibrar las cuentas"."Como dijo el gobernador Bordet se trata de un reclamo histórico que inclusive motivó la elaboración de una resolución de la obra social esperando la ratificación del gobierno provincial. Este anuncio me reconforta muchísimo como presidente del Instituto, así como también al Directorio de Iosper".Para Cañete, que la restitución del dos por ciento sea progresiva "no es problema, porque la acción demuestra el compromiso del gobierno con la obra social. Lo que se recibirá nos permitirá, de a poco y en el transcurso del año, prever los compromisos con los prestadores".