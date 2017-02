La opinión de legisladores tras el discurso de Bordet

El mandatario entrerriano, Gustavo Bordet, dirigió este martes su discurso ante la Asamblea Legislativa, en la apertura del 138º periodo de sesiones ordinarias. El acto se realizó en la Cámara de Diputados.calificó el discurso del mandatario provincial como "excelente" y resaltó que "reivindicó obras, además brindó un mensaje muy claro de políticas públicas"."Rescato con mucha alegría que nos haya convocado a los legisladores a trabajar en una nueva ley orgánica de Tribunales, entre otros temas", dijo aAdemás consideró "auspicioso" que "se vayan recuperando aportes patronales para el Iosper, porque es una obra social a la que tenemos que fortalecer".En tanto, hizo hincapié en que Bordet "reivindicó la política de los consensos, de los acuerdos. Fueron ejes importantes de su discurso".Por su parte,i, consideró el discurso de Bordet como "abarcativo, en el que se puso relevancia en la relación Nación- provincia- municipios, lo que abre un abanico de soluciones que podemos resolver entre todos Además, fue muy positiva la alusión que realizó en lo referido a la Ley de Comunas, la relación con la Legislatura, su preocupación por ordenar el déficit fiscal.".También destacó que el gobernador haya realizado anuncios de obras de "agua, cloacas, salud pública, en materia productiva e infraestructura, puertos, lo que se tiene que hacer con el gobierno nacional. Es ésta la voluntad del gobernador".En tanto,, entendió que el mensaje de Bordet a la Asamblea Legislativa "fue positivo, basado en el consenso. Si bien tenemos un gobierno nacional, provincial y comunas, de diferentes signos políticos, se trabaja en conjunto. Nos merecemos los entrerrianos, después de más de 30 años de democracia, no partidizar las cuestiones que son política de Estado".Remarcó también como "auspicioso, obras que se han anunciado, la reforma al poder judicial, la ley de comunas". No obstante Víctor, resaltó como "pendientes en el discurso de Bordet", temas "como el narcotráfico, contención del gasto público, reforma política, de las que no habló y que, como oposición, vamos a seguir bregando para que se trabaje en esto".Asimismomencionó que en el mensaje de Bordet "hubo buenas intenciones, anunciando varias obras importantes para la provincia, aunque me preocupa que no se haya hecho alusión a cómo se van a financiar"."En general, la situación de endeudamiento que presenta la provincia, se tuvo que reconocer de parte del gobernador, aunque no habló de medidas que se van a tomar para el ordenamiento público. Se sigue gastando mal, hay exceso de gastos", opinó el legislador. "No dijo nada del hospital San Martín, que está en muy mal estado, que permanece colapsado. Tampoco habló de la situación de la tarjeta Sidecreer".Kisser valoró "la puesta en agenda de las leyes de Comunas y la orgánica de Tribunales. Además, la referencia que hizo de la buena convivencia política". Elonce.com.