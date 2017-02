El Gobierno nacional decidió no aumentar el Fondo de Incentivo Docente

Foto: Archivo

De acuerdo a lo informado en ese encuentro, "no se abrirán las paritarias docentes nacionales y el valor del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) se mantendrá estable con los mismos valores de diciembre", indicó a APF.



El funcionario entrerriano participó ayer del encuentro que los ministros del Interior Rogelio Frigerio; de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Finanzas, Luis Caputo, y de Educación, Esteban Bullrich, mantuvieron con titulares de las carteras de Economía de distintas provincias argentinas para conversar sobre importantes temas como coparticipación, responsabilidad fiscal y reforma tributaria, entre otros.



"Un hecho que tuvo mucho relevancia en la reunión de ayer, y que no estaba previsto, fue la presencia del ministro de Educación de la Nación y realmente creo que ahí se cambió el clima del encuentro porque Bullrich ratificó dos hechos: el primero es que mantiene la postura de no abrir paritarias docentes nacionales y el segundo es la reducción del Fondo Compensador que reciben algunas provincias del 25 por ciento; y además que el Fondo del Incentivo Docente se va a mantener estable en el mismo valor del mes de diciembre, es decir que ni siquiera va a tener el incremento previsto de inflación, con lo cual son medidas que quitan recursos a las provincias", explicó Ballay.



Y agregó: "El gobierno nacional dice que mejora el incentivo docente en un 17 por ciento pero en realidad lo mejora respecto al presupuesto del año pasado. El año pasado el incentivo docente subió en dos oportunidades: de 500 y pico de pesos a 800 pesos y luego a 1210 pesos que es el valor que se pagó en los últimos meses. La sumatoria de ese año más el 17 por ciento que el ministro dice haber aumentado el Fondo de Incentivo Docente, sigue dando los 1210 pesos que se pagaron en los últimos meses de 2016 para todo el presente año".



El titular del Ministerio de Economía de la provincia, comentó además que "el encuentro fue más que nada para continuar trabajando e iniciar reuniones técnicas para avanzar en estos tres proyectos de leyes que ni siquiera se plantean presentar en el transcurso de este año, sino seguramente el año próximo".



Y respecto a lo conversado, señalo que se planteó que "se cambiarían las variables a considerar para redeterminar la distribución de la coparticipación y, en ese sentido, se tendría en consideración, no sólo la recaudación de cada provincia, sino el gasto que cada una tenga.

Obviamente todas las provincias que estuvieron presentes coincidieron en que cualquier tipo de análisis de este tipo es sin perder un solo peso de recursos para cada una de las provincias, en nuestro caso para Entre Ríos. Es decir, cualquier modificación que se piense -si la idea es beneficiar a alguien-, va a ser en detrimento de los recursos nacionales porque ninguna provincia va a ceder recursos", subrayó.



Ballay destacó que para que esto se concrete, deberá hacerse mediante "una ley convenio, que no solamente tendrá que ser aprobada por la Legislatura nacional, sino además por cada una de las Legislaturas provinciales de las 24 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un trabajo importante, interesante, pero que va a demandar un período de tiempo bastante largo", aseveró según pudo saber esta Agencia.



Este viernes, habrá una reunión con intendentes del PJ



En otro orden, el Ministro confirmó que este viernes habrá una reunión con la Liga de Intendentes Justicialistas y, en ese marco, señaló que "en lo que hace a Hacienda y Finanzas siempre surgen temas de interés para los municipios; entre los que mencionó que "la toma del crédito internacional con la alternativa de bajarlo a los municipios en un 16 por ciento" será uno de los puntos que se conversarán y también "el tema de paritarias y de ajustes salariales".



Sobre este último punto, dijo que el Gobierno "no está hablando de porcentajes para las paritarias" y afirmó: "El martes tendremos la primera reunión paritaria con los docentes y a partir de ahí comenzaremos a dialogar. El gobernador Gustavo Bordet ha sido muy claro en cuanto a que la pretensión nuestra es sostener el ritmo inflacionario de 2017; o sea que ningún trabajador perciba un salario por debajo de la inflación prevista para este año. Sobre eso estamos trabajando", completó. (APF).