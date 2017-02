Bordet:"Ningún empleado público va a ganar menos de lo que surja como inflación"

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El mandatario entrerriano, Gustavo Bordet, dirigió su discurso ante la Asamblea Legislativa, en la apertura del 138º periodo de sesiones ordinarias. El acto se realizó en la Cámara de Diputados.



En el marco de la inauguración del período legislativo, Bordet realizó un emotivo homenaje a Flavia Mena, quien fuera directora de Discapacidad, que murió el año pasado en un accidente de tránsito.



En el comienzo de su discurso, el mandatario destacó que en lo que lleva de gestión "hemos combinado principios en la búsqueda de consensos, abocándonos a una administración transparente y austera".



En un discurso de una hora y media, el gobernador Gustavo Bordet se refirió a una serie de obras con su respectiva inversión. "Son obras que no se ven, pero se sienten", mencionó cuando se refirió a cloacas y emprendimientos "que no están a la vista como la potabilización del agua y los saneamientos de arroyos".



Principales conceptos:



-"Hemos tenido el año pasado numerosas emergencias meteorológicas: las crecidas del río Uruguay, hubo crecidas del Paraná, con crecidas, tornados, que azotaron nuestra provincia. Sin embargo, lejos esto de poder detener este proceso de desarrollo, sirvió para redoblar esfuerzos, ya que fuimos capaces de superar estas etapas y muchos más capaces tenemos que ser, de conseguir los objetivos y propósitos que nos hemos trazado", aseguró al hacer Bordet un repaso de su gestión.



-El mandatario anunció que 2017 se trabajará en "los esfuerzos pertinentes" encarando un proyecto para "construir una nueva unidad penal penitenciaria" ya que "nuestras cárceles están colapsadas".



- "Se invirtieron más de 400 millones de pesos en infraestructura escolar" .



- "Con financiamiento internacional hemos abierto los sobres para la planta potabilizadora de Concordia con un presupuesto de 614 millones de pesos", recordó, al tiempo que acotó que "se gestionó, a través del BID, la mejora del sistema de agua potable para Villaguay, con un monto de 54 millones de pesos, y estamos trabajando para lograr las plantas de tratamiento de efluentes de las ciudades que dan sobre el Río Uruguay. Esta es una vieja materia pendiente que tenemos los entrerrianos para el saneamiento de nuestro querido Rio Uruguay".



- "Hemos avanzado en 1.700 soluciones habitacionales con el Gobierno nacional para trasladar a familias que están en zonas de riesgo".



- En lo que respecta a la política de viviendas, informó que "se están ejecutando cerca de cuatro mil viviendas con financiamiento compartido entre Provincia y Nación y en algunos casos con aportes de los municipios". "Se están construyendo 3.500 viviendas rurales por consorcio. También se entregaron 364 viviendas a docentes y hay más de 700 que se están ejecutando, cumpliendo así con la paritaria".



- En materia de energía mencionó las obras gasíferas y las de acceso a energía eléctrica en zonas rurales e informó que la Secretaría de Energía se llevan invertidos 400 millones de pesos.



- Por otra parte, destacó que desde la Dirección de Vialidad se invirtieron más de 800 millones de pesos. "Hay un ambicioso plan y se trabaja en la recuperación de los caminos rurales".



- Bordet resaltó la apertura de sobres para la construcción de la obra de pavimentación en la ruta 51, con una inversión de 250 millones de pesos, y la ejecución de la obra del acceso sur de Paraná. Y consideró que "se avanzó a pasos agigantados" en el proyecto para construir el puente Paraná-Santa Fe.



- En materia de infraestructura portuaria, aseveró que "se encuentra operativo el puerto de Concepción del Uruguay y el lunes se cargarán productos entrerrianos con destino a distintos mercados del mundo". También hizo referencia a los puertos de Diamante y de Ibicuy, que "nuevamente están en condiciones operativas".



-"Hemos trabajado desde el primer día de gestión para ordenar nuestras cuentas públicas, para cerrar el déficit presupuestario, el déficit fiscal y lo más preocupante, el déficit corriente. He estado de manera permanente siguiendo la evolución de la economía provincial y de la economía nacional. Hemos abordado junto con el resto de los gobernadores y del gobierno nacional, en un acuerdo para poder restituir a las provincias, el 15 por ciento en materia de coparticipación que había sido cercenado en 1992", dijo en otro tramo de su discurso.



- "Este año ha sido sumamente difícil en materia de ingresos públicos, porque tuvimos una inflación cercana al 42 %, los salarios fruto de los acuerdos paritarios se incrementaron en índices superiores a ese 40 %, pero nuestros ingresos se ubicaron en un 31%, es decir tuvimos un desfasaje de 11 o 12 puntos entre gastos generados por la inflación y los ingresos que se vieron mermados en un 31 %. Esto afectó nuestras finanzas provinciales", expresó en el discurso.



- Puntualizó que "el gran desafío en salud para este año es poder reducir los índices de mortalidad infantil para que Entre Ríos vuelva a tener un dígito".



- Dejó en claro que este año habría una norma que fija presupuestos para las juntas de gobierno.



- En cuanto a las negociaciones salariales con los empleados públicos, estimó que serán en el marco de un "diálogo franco y sincero" y que su intención es que "los trabajadores no sean perjudicados" en sus ingresos. No obstante puso relevancia en que la situación de las cuentas públicas condiciona los recursos que se puedan comprometer para el aumento en los salarios.



"Quiero garantizar a todos los trabajadores públicos que nadie va a ganar menos de lo que surja como inflación de 2017", aseguró Bordet.





"En cuanto a números, vamos a hacer una revisión permanente y esto es lo que vamos a plantear en los encuentros que tengamos con los distintos gremios", resaltó luego, en el contacto con la prensa.



"Se impone una reforma de la organización y funcionamiento del poder judicial. Enviaré un proyecto de reforma en este sentido. Lo lograremos con los consensos necesario para tener instituciones acordes que hoy los tiempos nos están exigiendo".



Respecto del Iosper aseguró: "Devolveremos usando un sistema progresivo dos puntos de los aportes patronales para el Iosper y es de esperar que se termine la industria del juicio a través de recurso de amparo, que sistemáticamente se rechazan y que de seguir esta situación, provocarán el quebrando de nuestra obra social".



Finalmente, aseguró : "Escuchamos, y cuando nos equivocamos aceptamos nuestros errores y aprendemos de ellos. Quiero convocar a todos a poner lo mejor de cada uno. Si cada uno da lo mejor de sí podemos tener mejores ciudades, una provincia como nos merecemos todos los entrerrianos y una gran nación. Esta es la tarea indelegable que tenemos todos".