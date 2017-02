El viernes, Iosper y Femer "podrían sellar el acuerdo"

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), espera que la Federación Médica (Femer) firme el acta que posibilitará un incremento del 15 por ciento de aumento en los valores de las prestaciones ?ordenes de consulta, prácticas y honorarios de segundo nivel-, confirmó el presidente del Directorio, Fernando Cañete.



"Nos pusimos de acuerdo en los aranceles, pero no se firmó ni se aceptó nuestra propuesta, porque todavía estamos discutiendo cuestiones formales del acta", mencionó. El viernes próximo a las 10, volverán a reunirse.



Cañete precisó que directivos de la Federación confirmaron que el viernes 17 de febrero, a las 10, "vendrán a firmar o rechazar la propuesta que hizo nuestra obra social, ya que si bien están de acuerdo con el 15 por ciento de aumento en el valor de las prestaciones, cuestiones formales del acta hicieron que por ahora, estemos imposibilitados de firmar el acta acuerdo".



El titular de Iosper recordó que "a pesar de la difícil situación financiera, otorgamos ?en medio de un contexto que no está definido y consciente de que la obra social no puede generar su propio desfinanciamiento- un incremento del 15 por ciento en el valor de las prestaciones".



El funcionario señaló que el incremento del 15 por ciento será aplicable a partir del 1 de marzo. "Propusimos elevar el valor de la consulta a 245 pesos, más el compromiso de abonar los aranceles hasta el 25 de cada mes. Además, ese 15 por ciento también se aplicará al primer nivel ambulatorio y a los honorarios de segundo nivel, que son las internaciones".



"Nuestra oferta se acerca mucho a las pretensiones de la Federación, pero, además, debe tenerse en cuenta que la obra social hace una propuesta de modificación arancelaria, cuando el gobierno de Entre Ríos todavía no anunció de cuánto será el aumento que ofrecerá a los estatales".



También aclaró que la obra social "está haciendo un esfuerzo enorme para tratar de acompañar el reclamo que hacen todos los prestadores, para tener la garantía de la prestación de servicio".



Para el funcionario, el esfuerzo que hace la obra social "debe ser considerado por los prestadores. En estas reuniones se busca siempre el consenso entre las partes, pero para arribar a un acuerdo, las partes debemos ceder en algún aspecto. Arrancamos con una demanda de Femer de 276 pesos y le ofrecimos 245 pesos. Es un esfuerzo enorme que financieramente hace nuestra obra social y esperamos que la acepten".