Varisco destacó la "amplia convocatoria" que tuvo la Fiesta Nacional del Mate

La 28ª edición de la Fiesta Nacional del Mate, que se desarrolló en Paraná el 10, 12 y 13 de febrero, tuvo una amplia convocatoria en la plaza de las Colectividades y en las redes sociales.El intendente, Sergio Varisco, hizo un balance y consideró que "la Fiesta no le pertenece a ningún sector político ni a ningún gobierno. Tiene 28 años y es una política de estado de toda gestión. Creo que en esta oportunidad la convocatoria debe haber sido la más grande, fue muy popular el comportamiento de la gente y el de los artistas por cómo se brindaron con el público".Aseguró aque, durante las tres noches, alrededor de 35 mil personas fueron a ver los espectáculos en la Costanera. Además, cerca de 980 mil vieron la Fiesta en vivo por internet. "La ciudad estuvo en el país, porque el evento también fue transmitido por la TV Pública, en un esfuerzo del gobierno nacional por transmitir los 48 festivales que hay en época estival", dijo.En ese sentido, explicó que Paraná está en condiciones de tener al menos dos fiestas más durante el año y manifestó que "más allá de que la del Mate sea la fiesta nacional, la ciudad puede preparar otros eventos".Respecto al lugar donde se desarrolló este año la Fiesta Nacional del Mate, indicó que "la gente estaba más cómoda, la barranca permitió la visualización del espectáculo. El Parque Nuevo tiene la dificultad de que hay que esperar que no llueva los tres días anteriores, porque el barro nos complica. En esta oportunidad llovió y se pudieron hacer los recitales en perfectas condiciones". Si bien aún no evaluaron dónde se realizará el próximo año, no descartó volver a hacerla en la Plaza de las Colectividades.Por otra parte, contó que reacondicionarán el Centro Cultural Juan L. Ortiz, Gloria Montoya y el Anfiteatro Linares Cardozo. Asimismo, adelantó que prevén firmar un convenio con Nación para que Paraná se asocie al Centro Cultural Néstor Kirchner y se pueda generar un intercambio cultural continuo.