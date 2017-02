Conflicto con municipales, "solucionado": Normalizan la recolección de residuos

En las Unidades Municipales de Paraná, los trabajadores se mantuvieron en estado de alerta, realizaron asambleas informativas en los lugares de trabajo y se movilizaron. Ante las medidas de fuerza, se vio resentida la recolección de residuos.



Al respecto, el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Paraná, Walter Rolandelli, informó a Elonce TV que "a mi entender, hubo un error por parte del sindicato en cuanto al modo de actuar: presentaron este martes dos notas (una a las 7.07 y otra a las 10.34) informando que estaban en estado de asamblea permanente sin afectar servicios básicos".



Sobre la medida, informó que en la noche de este martes mantuvieron una reunión con referentes de SUOYEM y "se llegó a un buen acuerdo, el conflicto está prácticamente solucionado" y todo se irá normalizando durante este miércoles. En ese sentido, dijo que "es gente con la que se puede dialogar, no hubo inconvenientes. Quedamos en solucionar algunos problemas que nos plantearon".



Por otra parte, se refirió a la manifestación del sindicato frente a la municipalidad, donde tiraron bombas de estruendo en los balcones del edificio, provocando la rotura de vidrios y poniendo en serio riesgo los vehículos de la comuna que estaban estacionados frente al lugar. "Se rompió un vidrio, no había nadie en ese lugar y afortunadamente no tuvimos que lamentar heridos. La Policía hizo el relevamiento de la rotura", agregó.



Finalmente, expresó que "el intendente Varisco tiene las puertas abiertas para hablar con todo el mundo". Elonce.com