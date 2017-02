Boleta electrónica: Gobierno admite que no se implementará este año

Este año los argentinos renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. El Gobierno anhelaba que los primeros comicios nacionales organizados bajo la órbita de Cambiemos se realizasen con algún sistema electrónico que fuese más seguro y más rápido que la tradicional papeleta, pero aparentemente no será así.



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó este martes que "los tiempos no dan" para que el Congreso sancione la ley de reforma política y el Ejecutivo instrumente los pasos necesarios para avanzar con un nuevo sistema de votación.



No obstante, el funcionario les pidió a bloques de la oposición que den la discusión en el Congreso. "Si no les gusta el mecanismo de Boleta Única Electrónica, podemos plantear cualquier otro sistema, pero creo que lo que tenemos hoy es emblema de lo poco transparente de lo tramposo", planteó durante la conferencia de prensa en la que fijó postura con respecto al polémico acuerdo cerrado entre el Estado y el Correo Argentino.



El año pasado, Cambiemos logró imponer la reforma política en la Cámara de Diputados. El proyecto incluye varias novedades, entre ellas la paridad de género en las listas y la Boleta Única Electrónica, similar a la que se utilizó en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires de 2015. La media sanción se topó con problemas para avanzar en el Senado luego de que afloraran denuncias sobre la vulnerabilidad del sistema de votación que impulsaba el gobierno nacional.



De no haber cambios, indefectiblemente los argentinos volverán a votar este año con las tradicionales papeletas. Según Peña, "es una vergüenza nacional" que los argentinos sigan utilizando el sistema tradicional.