Imputaron a Mauricio Macri y a Oscar Aguad por el acuerdo con Correo Argentino

El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó hoy al presidente Mauricio Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en el marco del acuerdo alcanzado entre el Correo Argentino y el Estado.



Zoni impulsó así, ante el juez federal Ariel Lijo, una acción penal a raíz de dos de las denuncias que llegaron a Comodoro Py 2002: una de un abogado particular y otra promovida por la agrupación Nuevo Encuentro, del kirchnerista Martín Sabbatella.



Hay otras tres denuncias: dos de otro abogado particular y el kirchnerismo, que recayeron en el juez Rodolfo Canicoba Corral, y otra que hizo la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi.



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, habló hoy sobre el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino por el pago de la deuda de cuando la empresa postal pertenecía a Franco Macri. El funcionario adelantó que le pedirán a la Auditoría General de la Nación (AGN) que "dé un veredicto técnico antes de suscribir una postura definitiva".



"Para evitar cualquier tipo de dudas sobre la posibilidad de conflicto de intereses, que nosotros no creemos que haya existido, el Estado le solicitará a la AGN que dé un veredicto técnico antes de suscribir una postura definitiva", aseguró.



"Esto es una discusión de carácter judicial que viene dándose hace muchos años, desde 2002, en el marco de la ley de quiebras. Luego de 12 años de desidia y no resolución por parte de las autoridades del gobierno anterior, el Ministerio de Comunicaciones trabajó en un esquema de un acuerdo para poder darle fin a esta discusión que claramente perjudicaba al Estado al no resolverse", sostuvo Peña.