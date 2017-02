Peña, sobre aumento de tarifas: "Es para promover mayor inversión"

En una conferencia de prensa en la residencia de Olivos junto con el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, Marcos Peña fue consultado sobre los aumentos tarifarios de servicios públicos.



"Nosotros desde el primer día de gobierno dejamos claro que teníamos que trabajar en un proceso de baja de la inflación, que había sido una de los principales problemas que había tenido el país en los últimos años", indicó Peña, y manifestó: "Sabíamos que iba a ser gradual".



"Al mismo tiempo había que ordenar situaciones que habían llevado a grandes distorsiones por falta de inversión en infraestructura, producto de una política que terminó alimentando con el status quo una situación de injusticia territorial y social, ya que no necesariamente los subsidios del Estado iban a quienes más lo necesitaban", expresó.



"En ese proceso estamos trabajando hoy", afirmó Peña, y dijo que luego de siete meses de baja de inflación, el índice está en el 1,5% mensual y "aspiramos a cumplir la meta de inflación del Banco Central del 12% al 17%".



"Creemos que los reajustes tarifarios que se dan son para promover mayor inversión", señaló, y explicó que en el caso de la electricidad, este año se redujeron en un 50% los cortes de luz en los domicilios.



"Se aumentaron las inversiones en energías alternativas, en nuevas plantas, en nuevos esquemas de distribución para tener mejor servicio", describió.



Recordó que "en luz y gas se hicieron procesos de audiencia pública que no se hacían desde hace 15 años, que explican la falta de inversión", y mencionó que hay argentinos "que no tienen gas de red, o pagan tarifas con enorme diferencia de acuerdo con el lugar del país que están".



También citó al "deterioro en infraestructura vial", y dijo que "hoy estamos haciendo una cantidad récord de kilómetros de autopistas, rutas, en todo el país".



"Es fruto de la inversión de un Estado que ha logrado poner la transparencia en la obra pública, que ha reducido ese costo enorme de corrupción que había en el gobierno anterior y que empieza y termina las obras cuando dice que lo va a hacer", expresó Peña.



"En ese contexto es que vamos trabajando, cuidando mucho con la tarifa social a los sectores vulnerables, reforzando la ayuda donde se necesita: Este año tenemos récord en proporción de inversión social en el presupuesto total", resaltó.