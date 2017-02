La apertura de las sesiones legislativas será en el recinto de Diputados

El gobernador Gustavo Bordet dará este miércoles por la tarde su segundo mensaje anual ante la Asamblea Legislativa provincial. En cumplimiento de lo que ordena la Constitución provincial reformada en 2008, este 15 de febrero se inicia un nuevo período de sesiones ordinarias, que se extiende hasta el 15 de diciembre.En esta oportunidad, el acto de apertura del período número 138 se volverá a realizar en el recinto de la Cámara de Diputados, que en los últimos años había dejado de usarse por problemas edilicios y eso hacía que las ceremonias se desarrollaran en el teatro municipal 3 de Febrero.En su mensaje a los diputados y senadores provinciales, el gobernador Bordet hará un repaso del primer año de gestión y ofrecerá los lineamientos para su segundo año, en un contexto signado por frentes de conflicto salariales, reclamos para avanzar sobre reformas en el Poder Judicial, expectativa de cierta recuperación financiera por la inyección de fondos provenientes del mercado internacional de capitales, y una rediscusión de las relaciones entre las provincias y la Nación que recién comienza. Todo enmarcado en los intereses especiales que para cualquier gobierno se ponen en juego en un año electoral.El sentido común indica que no podrán faltar en el discurso del Gobernador, referencias a la discusión con los docentes que este año, a la habitual puja para definir la pauta salarial, suma la advertencia de los gremios de no iniciar las clases si no se abre la paritaria federal.En el plano político institucional seguramente habrá menciones a las relaciones que el gobierno provincial ha mantenido con municipios y con el gobierno nacional de distinto signo político que ha caracterizado a este primer año de gestión.El discurso de Bordet se producirá al día siguiente de las conversaciones que el gobierno nacional y las provincias iniciarán este martes en la Casa Rosada con el propósito encarar una reforma de la Ley de Coparticipación Federal, con la meta de intentar consensuar un reparto más equitativo de los tributos entre las arcas federales y provinciales.El Gobernador hablará ante una legislatura que este verano tuvo una actividad inusitada, marcada por los planteos de juicio político contra vocales del Superior Tribunal de Justicia que ventilaron una serie de irregularidades y ausencia de control en la disposición de viáticos y licencias dentro de la cúpula judicial entrerriana.Tras la caída del juicio político a Chiara Díaz, legisladores de la oposición opinaron que el Gobierno debía aprovechar el clima social para convocar a todo el arco político para avanzar en reformas sobre el Poder Judicial.Legisladores del propio oficialismo esperan que Bordet pueda anunciar este miércoles modificaciones en el número de miembros del STJ. Se especula con una reducción de nueve a siete miembros y con una renovación del máximo tribunal a partir del retiro de varios vocales.A las 11 el Senado desarrollará su sesión preparatoria, en la que se esperan que sean confirmadas las autoridades de Cámara. El oficialismo confirmaría al senador Aldo Ballestena en la vicepresidencia primera y Angel Giano en la presidencia del bloque.En cambio, se esperan novedades en la bancada de Cambiemos, donde la continuidad del radical Raymundo Kisser estaría en discusión.Diputados ya realizó su preparatoria sin novedades en sus autoridades. Sergio Urribarri continuará ejerciendo la presidencia; en la vicepresidencia primera seguirá Reynaldo Navarro y en la vicepresidencia la radical Alejandra ViolaJuan José Bahillo fue reelecto en el Frente para la Victoria, mientras que lo propio hizo Cambiemos con Sergio Kneteeman en la conducción de la bancada y Alejandro Bahler en el frente renovador Union Popular.El bustismo rotó las autoridades y será Daniel Koch quien suceda a Gustavo Zavallo en la conducción del bloque UNA -Frente Renovador.