Se creó una comisión para analizar la reforma del Código Penal de la Nación

El Gobierno resolvió crear este martes una comisión especial para la reforma del Código Penal, que será integrada por funcionarios y jueces federales, y tendrá un año de plazo para elaborar un anteproyecto "de actualización integral" que será impulsado por el Ejecutivo.



El decreto 103/2017, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, establece que la citada Comisión tendrá como objetivo principal "la elaboración de un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal de la Nación, que concentre toda la legislación penal en un único cuerpo normativo, teniendo en cuenta diversos proyectos de reforma preexistentes".



Este nuevo organismo será presidido por el juez federal de Casación Penal Mariano Borinsky y, además, estará integrado por el director general de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; el ex ministro de Justicia bonaerense, Carlos Alberto Mahiques; la jueza Patricia Marcela Llerena; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta; el titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Víctor María Vélez; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci; el abogado Fernando Jorge Córdoba y por la jueza Patricia Susana Ziffer. También participarán representantes de los ministerios de Seguridad y Desarrollo Social.



"Se buscará asegurar la representación federal y pluralista de la sociedad, procurando la protección y promoción de los derechos humanos, teniendo en consideración y recabando especialmente las opiniones de las Organizaciones no Gubernamentales, asociaciones que nucleen a víctimas o familiares de víctimas de hechos delictivos y especialistas en disciplinas afines o conexas a la materia penal", estipula el texto de la normativa.



La creación de esta Comisión tiene lugar en el marco de numerosas reuniones convocadas por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y por la iniciativa del Ejecutivo para, además, modificar la edad de imputabilidad de los menores. Es más, en octubre del año pasado el Gobierno había elevado al Senado un proyecto propio de reforma. Para el funcionario nacional, el actual Código Penal "está desactualizado" y no da respuesta al delito complejo, la corrupción, la criminalidad organizada y el narcotráfico.