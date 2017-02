El gobierno provincial recibió a representantes de la Mesa de Enlace

Se analizaron distintas temáticas tales como el Impuesto Inmobiliario Rural, el tratamiento impositivo para los productores afectados por el clima y la inversión en infraestructura. Los representantes gremiales destacaron el "muy buen diálogo con el gobierno de la provincia".



Las entidades nucleadas en la mesa de enlace provincial fueron recibidas por los ministros de Producción y de Economía, Carlos Scheppens y Hugo Ballay, el director de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Sergio Granetto, y la directora de Vialidad, Alicia Benitez; lo hicieron en el marco del "diálogo permanente instalado desde la administración del gobernador Gustavo Bordet", con el objeto de repasar la agenda sectorial y "bocetar" la emisión del Impuesto Inmobiliario Rural para el período 2017, informaron desde el gobierno.



"Tratamos de dar previsibilidad, de acompañar la producción de la provincia, porque en definitiva que le vaya bien a los productores le va a ir bien a la provincia y esa es la forma de trabajar", aseguró el ministro de Economía y explicó que "el primer balance, como nos pide diariamente el gobernador Bordet es el diálogo permanente con todos los sectores, y acá estaban sentados los sectores de la Mesa de Enlace".



Sobre la temática central de la reunión Ballay manifestó que "el tema convocante era la actualización del Inmobiliario Rural; se llegó a un valor promedio de incremento del 38 por ciento con un tope máximo del 55 por ciento, que consideramos de alguna manera fue consentido por todas las entidades", explicó. Al respecto aclaró que "esta actualización el año pasado no se había hecho, la provincia había renunciado aproximadamente 250 millones de pesos de emisión del Inmobiliario Rural que no se toma en consideración para este año, o sea que cuando hablamos de esos porcentajes, estamos hablando de 2015 al 2017".



En la reunión se detalló el estudio de las zonas agroecológicas en que está distribuida la provincia, la implementación de una tabla de referencia que frene el impacto progresivo hacia los contribuyentes, los valores de avalúo fiscal resultantes y la fecha de los vencimientos que impactarían en la primera quincena de abril. También se garantizó que ninguna boleta del impuesto superará en un 55 por ciento su similar anterior (que data del año 2015) ya que la provincia voluntariamente no realizó actualización alguna durante el año 2016.

Explicó por otra parte que "queremos reflejar que en el caso puntual de la inversiones que se están haciendo en Vialidad, se hacen hoy por hoy exclusivamente el 100 por ciento con fondos provinciales, entonces todo lo que se está haciendo hoy respecto a los caminos de la provincia se está haciendo con recursos de rentas generales de la provincia".

En tanto que el ministro de Producción, Carlos Schepens acotó: "desde el primer momento el gobernador nos pidió que trabajemos en conjunto y esto es así, el gobierno provincial hizo un esfuerzo muy grande y hoy quedó de manifiesto en esta mesa el valor del diálogo, de cómo entre todos pudimos tratar de ver de qué manera salíamos del atolladero en el que estábamos y que nos había llevado la corriente del Niño y que esperamos que no se repita".

Schepens también destacó que "estaban representados todos los sectores y pudieron hacer las consultas con los directivos de ATER, es un primer paso porque fue una mesa técnica y lo que hacemos es cumplir la Ley y llevarles entre todos la mejor propuesta al Gobernador que es quien toma la decisión".



A su turno los representantes del sector agropecuario dejaron sus impresiones del encuentro, "hay que tener en cuenta que venimos de un año 2016 que en el sector agropecuario fue desastroso por eso entendemos en parte la demanda del Estado para atender lo que sea caminos y demás", resaltó al término del encuentro de trabajo el director de Sociedad Rural Argentina, Walter Feldkamp.



"En líneas generales es más o menos lo que veníamos trabajando desde la mesa de enlace", acotó el miembro de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), José Carlos Basaldúa. En ese sentido, contó que "se discutieron muchos puntos, en algunos logramos acordar algunas cosas, en otros quedaron temas pendientes para resolver más adelante, pero en líneas generales creemos que es un valor del impuesto inmobiliario que a pesar de la situación del sector agropecuario puede ser absorbido", afirmó.



Por su parte, el presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Daniel Kindebaluc, valoró que "la reunión fue positiva y el ambiente también. El ánimo de los funcionarios y de nosotros es trabajar para posicionar a Entre Ríos en un lugar mejor".



"Todos apuntamos a un crecimiento en la producción y para eso tenemos que bregar por la baja de los impuestos, porque uno de los problemas que se viven es que nos descolocamos, sobre todo cuando tenemos que exportar, por el costo argentino. Pero en estas reuniones se está trabajando en ese camino y lo veo muy positivo", evaluó Kindebaluc.



En tanto, el presidente de Farer, Raúl Boc-ho dijo que "en realidad el 2016 ya fue un año de muy buen entendimiento, muy buen diálogo con el gobierno de la provincia". "De parte del gobierno tuvimos la voluntad de escuchar las problemáticas y acompañarnos en la búsqueda de soluciones. En no todos los casos se consiguieron esas soluciones pero estuvimos trabajando en conjunto, que es lo que sirve y lo que permite que vayamos encontrando alguna solución a los problemas", analizó Boc-ho.



Por último, el director de la Federación Agraria, Elvio Guía explicó que "quedaron algunos temas pendientes para estudiarlos", tales como "la exención impositiva por las catástrofes que pasó sobre todo Villa Paranacito y toda esa zona". Agregó que "También quedó para estudiar el mínimo imponible de ingresos brutos. Una serie de cosas que todavía tenemos que reunirnos. Pero evidentemente es una reunión productiva porque nosotros estamos haciendo un esfuerzo y sabemos que el Estado también", valoró el federado.