Paritaria docente: Las negociaciones formales iniciarán la semana próxima

Minutos después de las 11:30 finalizó el primer encuentro entre representantes del Gobierno provincial y los sindicatos Agmer, Amet, Sadop y UDA, que se había iniciado a las 10:15 de este lunes.Allí el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, convocó a la paritaria salarial formal, cuya primera reunión tendrá lugar el martes 21 de febrero a las 10 en la Secretaría de Trabajo. "El gobierno, por instrucciones del gobernador, manifestó su voluntad de diálogo y responsabilidad política para hacer los mayores esfuerzos en orden de una oferta salarial. La misma tiene que contemplar no solamente la necesidad de los docentes, sino también la realidad económica y financiera de la provincia. Y en ese sentido haremos los mayores esfuerzos para acercarnos a un porcentaje que atienda esos dos casos", manifestó el funcionario provincial ante"Pretendemos que se parta desde la recomposición en la actualización de los haberes y la pérdida desde el 2016. Y si bien no hemos definido porcentajes, ese debe ser el punto de partida para avanzar en las negociaciones", advirtió el secretario de Agmer, Fabián Pecín ante. "Exigimos además, junto a los sindicatos nacionales, la constitución de la paritaria nacional para que el Gobierno se responsabilice de las provincias que no tienen los recursos, tal cual lo fija la Ley de Financiamiento en su artículo 10, para que puedan negociar sus salarios con recursos nacionales".En rigor, se planteó que el salario docente perdió poder adquisitivo al quedar el año pasado aproximadamente un 10 por ciento por debajo de la inflación. A eso se le debe sumar la proyección de la pauta inflacionaria de 2017, que para los gremios es del 25 por ciento, se indicó adesde Sadop."El docente para que realmente esté en dedicación exclusiva, tiene que estar incluido y reconocido socialmente como formador de personas", argumentó Carlos Varela, secretario adjunto de AMET ante. "Si nosotros, cada 20 de mes, estamos pensando en cómo llegar al día 30, si vamos a poder hacer frente a los servicios, a los impuestos, a la canasta de alimentos, realmente no podemos pretender mejorar la calidad educativa", agregó.