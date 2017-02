Agmer Paraná espera una propuesta salarial "por encima de 15 mil pesos"

Sindicatos de docentes entrerrianos fueron convocados por el Gobierno para iniciar las negociaciones salariales, de cara a lo que será el ciclo lectivo 2017. En ese sentido, las autoridades advirtieron que "interesa la recomposición del salario, del mismo modo que la obligación de no fijar aumentos por encima de capacidad de afrontarlos".Al respecto, el secretario General de Agmer Paraná, Claudio Puntel, indicó aque esperan recibir una propuesta salarial "que esté por encima de la línea de pobreza, es decir, arriba de 15 mil pesos". Asimismo, agregó que "esperamos que esté en ese rango. Nuestro horizonte es la canasta familiar, que ronda los 23 mil pesos. La propuesta debe ser en blanco, sin montos en negro, para ir acercándonos a la canasta".Sobre la posibilidad de que la propuesta ronde el 18% de aumento, expresó que "sería una burla a los trabajadores y un atentado contra la escuela pública. Eso no nos ayuda ni siquiera a recomponer lo que perdimos durante 2016, mucho menos un salario que pueda prever lo que será este año".Por su parte, Alberto Díaz, secretario de prensa, señaló aque "es necesario que el gobierno presente la propuesta para poder definir cuáles son los condicionamientos que vamos a poner".Recordó además que "años anteriores ocurrió lo mismo: a pocos días de comenzar las clases el gobierno presentó pseudo propuestas salariales que solo alargan los conflictos y nosotros terminamos con medidas de acción directas". En esa línea, consideró que "la sociedad espera con ansias que el ciclo lectivo empiece con normalidad, pero eso escapa a los docentes. Lamentablemente los gobiernos dejan dilatar demasiado los tiempos de negociación, saben que en estos momentos se estipulan los aumentos salariales de todo el año y no le dan importancia".