Bordet inaugurará este miércoles el período legislativo ordinario

El gobernador, Gustavo Bordet, dejará inaugurado el miércoles el período legislativo ordinario con un mensaje ante la Asamblea Legislativa que volverá a realizarse en la Cámara de Diputados. Los años anteriores, durante los dos mandatos de Sergio Urribarri, e incluso antes, se había desarrollado en el Teatro 3 de Febrero de la capital provincial debido a la escasa capacidad del recinto de la Cámara baja.



Si bien la decisión responde a la forma en cómo han ido evolucionando este tipo de ceremonias, dado que el mensaje legislativo se transmite por diferentes medios; también existe una lectura política de la decisión, y está relacionada con la buena sintonía, con el acercamiento que existe entre el Poder Ejecutivo provincial y los legisladores de los diferentes bloques.



En varias oportunidades Bordet ha destacado esa situación, señalando su satisfacción por haber logrado junto a los legisladores la sanción de leyes importantes por unanimidad o con amplías mayorías. Por caso las leyes de presupuesto, de Ética Pública o de emisión del bono en dólares que hizo la Provincia.



Allegados al gobernador entienden que también ese gesto apunta a seguir trabajando en esa sintonía con la Legislatura, pese a que 2017 es un año electoral.



Se estima que este discurso -el primero de Bordet con gestión propia si se considera que en febrero de 2016 llevaba solo dos meses en el Ejecutivo provincial- incluirá definiciones políticas válidas para el resto de su mandato, además de un repaso de la inversión en obra pública que tiene prevista la Provincia para este año, algunas con recursos propios exclusivamente y otras en conjunto con la Nación.



También se esperan referencias respecto del trabajo que se hará para reducir el déficit estructural de la Provincia, sobre lo que se advierte mayor optimismo luego de la colocación reciente del bono en dólares por 350 millones de esa moneda.



Sobre lo que no se esperan demasiadas definiciones es acerca de la marcha de la paritaria con los trabajadores estatales, ni con los docentes en particular. La primera reunión con los docentes será mañana y es absolutamente improbable que se llegue al miércoles con un acuerdo con ese sector. Casi con seguridad el discurso incluirá conceptos sobre cómo llevar adelante la negociación y apelaciones a la responsabilidad respecto de la tarea educativa, pero no precisiones.



Por último, trascendió que ya no se imprimirán los libros que solían hacerse con el discurso, para reducir costos y también evitar el uso innecesario de papel. El mensaje y la información ampliatoria serán entregados en un económico pendrive, acorde a los tiempos que corren. (Uno)