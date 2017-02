Provincia y sindicatos docentes inician este lunes las negociaciones salariales

Los sindicatos docentes fueron convocados para este lunes a las 10 y desde el Gobierno se indicó que "la convocatoria se realiza teniendo en cuenta el criterio de prudencia, y entendiendo que interesa al Gobierno la recomposición del salario de los docentes, del mismo modo que la obligación de no fijar aumentos por encima de capacidad de afrontarlos"."La Provincia aspira a encontrar una síntesis seria y responsable para satisfacer ambas demandas", se indicó desde el Ejecutivo al dar a conocer -la semana pasada- la convocatoria a la reunión Desde Agmer, en tanto, piden al Gobierno que "haga una propuesta salarial acorde a la pérdida de la capacidad adquisitiva del año 2016 y en función de las proyecciones inflacionarias de 2017".El Plenario de Secretarios Generales del sindicato, que se reunió el viernes en Concepción del Uruguay, ratificó que los docentes "no iniciarán las clases si no hay una propuesta salarial que contemple sus demandas".Por su parte, el titular de Sadop Entre Ríos, Sergio Pesoa, se mostró optimista respecto a la negociación en Entre Ríos, aunque exista un techo que el Gobierno de Mauricio Macri busca imponer en todas las paritarias del país: "Más allá de lo que se diga a nivel nacional, esperamos que el gobernador Gustavo Bordet tenga una visión más amplia, que abarque una solución más contemplativa de la realidad y ofrezca un porcentaje mayor", subrayó."Uno supone que vamos a ir a una mesa de negociación donde se hará una propuesta seria", remarcó en diálogo con esta Agencia. Y agregó: "Entendemos que tenemos autoridades provinciales muy responsables, cuyos objetivos son los mismos que los nuestros: mejorar el sistema educativo y que el ciclo lectivo empiece en forma normal. Una de las direcciones para eso es ofrecer un mejoramiento del salario docente".Este lunes, a las 10, en el mismo horario que se comenzarán las negociaciones paritarias docentes, los trabajadores nucleados en Agmer Paraná se movilizarán a Casa de Gobierno para exigir un aumento "que garantice una real recuperación del poder adquisitivo que perdimos ante la inflación, la devaluación y los tarifazos".