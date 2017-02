Se presentaron seis ofertas para asfaltar la ruta 51 en el sur entrerriano

Este viernes se realizó la apertura de sobres de la licitación convocada para pavimentar y construir puentes en la ruta provincial Nº 51, entre Larroque y Estación Parera, y fueron seis las empresas que presentaron ofertas para la obra que cuenta con un presupuesto de 244,6 millones de pesos. En la oportunidad, el gobernador Bordet anunció la construcción del nuevo edifico para la escuela Nº 4 de Larroque, obra que insumirá 50 millones de pesos y la refacción de la escuela Manuel Savio, de Urdinarrain, por 18,5 millones de pesos.



El gobernador Gustavo Bordet junto al intendente de Larroque, Héctor Darío Benedetti, presidió el acto de apertura de sobres en esa ciudad y allí manifestó que "sabíamos de la necesidad de poder concretar la ruta 51 desde antes de asumir pero nunca había tomado dimensión de la demanda real de cada uno de los vecinos de las distintas localidades que une esta traza vial". Luego aseguró que "sin lugar a dudas es la ruta más demandada que tenemos en el territorio de la provincia".



Más adelante, afirmó que "para mí es muy gratificante poder estar aquí hoy en Larroque" y agregó que "que había escepticismo por parte de muchos vecinos y es natural porque se había anunciado varias veces y no se había concretado. Por eso preferimos trabajar en silencio y buscar las fuentes de financiamiento".



Manifestó luego Bordet que ésta es una ruta provincial y "nos toca hacernos cargo como provincia, pero el monto es muy importante y esto implicaba tener previamente los recursos porque no queríamos hacer una licitación sin tener afectado los recursos presupuestarios, dado que corríamos riesgo de burlar la ilusión de muchos vecinos".



Precisó que entonces "una vez que conseguimos el financiamiento, hicimos los pliegos, licitamos y hoy estamos en la apertura de sobres. En esta oportunidad, es la totalidad de la ruta, aquí no hay tramos, ni uno, ni dos, ni tres. Se licita por el total la obra y las instrucciones que he dado a Vialidad provincial son en este sentido de la mayor celeridad para poder lograr este conector vial que es tan importante, por dos motivos, porque atraviesa muchas ciudades y son muchos los vecinos que transitan la ruta, pero también porque estamos en el corazón productivo de la provincia y son muchos los productores que necesitan de esta conectividad para poder sacar la producción en tiempo y forma y sabemos que cuando llueve se dificulta y muchas veces algunos productos perecederos como la leche se echan a perder y ocasionan grandes perjuicios económicos a los productores, por eso tomamos esta decisión".



El gobernador destacó además que "en materia vial en la provincia venimos trabajando mucho. Tenemos un gran demanda, pero en honor a la verdad, hay un trabajo articulado con Vialidad Nacional y Provincial. Me he reunido varias veces con el administrador Nacional para poder ver cómo hacemos obras, algunas que son con financiamiento compartido, otras que financia Nación, otras la provincia y algunas como la ruta 16, cuya repavimentación comienza el 15 de febrero, o sea el miércoles que viene está comenzando. Esta ruta tiene un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo que es compartido entre nación y provincia".



Agregó que "esto se inscribe en una lógica de trabajo que hemos desarrollado desde el inicio de la gestión, entendiendo que los problema que tenemos son comunes, no pertenecen a ningún partido político. Los problemas tenemos que resolverlos porque para eso nos ha elegido la gente. Tenemos que ponernos de acuerdo en trabajar entre los gobiernos nacional, provincial, municipales y juntas de gobierno para ir hacia la solución de esos problemas, sin ningún tipo de egoísmos que lo único que hacen es retrasar estas demandas que tienen los vecinos".



El mandatario resaltó posteriormente que "esta mecánica de trabajo que hemos encontrado en estos 14 meses de gestión y que nos ha dado tan buenos resultados es que seguiremos trabajando en el mismo sentido y con el mismo propósito. Por eso resulta importante cuando aunamos esfuerzos".



Por último, expresó: "Nos queda mucho por trabajar y tenemos que hacerlo todos juntos, es la única manera de conseguir los propósitos, por eso tenemos que trabajar en viviendas, que el intendente me hizo unos planteos, al igual que otros temas que conversamos. Todo con vista a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Yo fui intendente ocho años y sé todas las cosas que tiene que pasar a diario un intendente que es el que da la cara con sus vecinos cotidianamente". Agregó que "en esta lógica es que yo invito a todos a seguir trabajando y logrando tantas cosas que nos hacen falta, nos queda mucho en el caminos, nos que dan varios accesos, Aldea San Antonio es uno de ellos y estamos trabajando para conseguir financiamiento. Si todos y cada uno de nosotros hacemos lo que nos corresponde y ponemos la cuota parte que nos corresponde, sin lugar a dudas vamos a tener una provincia y una nación mucho mejor".



Por su parte, el intendente Benedetti manifestó que la apertura de los sobres "es una alegría enorme para todo el pueblo de Larroque y los vecinos de la ruta 51. Agradecemos al gobernador por este compromiso político de construir esta ruta que será un beneficio para los vecinos y redundará en un alivio fundamental para la vida de ellos".



Estuvieron presentes también los senadores nacionales, Pedro Guastavino y Alfredo De Angeli; el senador provincial, Nicolás Mattiauda; los diputados provinciales Juan José Bahillo, Leticia Angerosa y Sergio Kneeteman; la directora de Vialidad Provincial, Alicia Feltes; intendentes y presidentes municipales de localidades vecinas; funcionarios provinciales y municipales y concejales.



Garantizar la plena integración



Por su parte, el diputado provincial, Juan José Bahillo aseguró que "Urdinarrain, Parera, Irazusta, Larroque, Gualeguaychú y toda la gente de los campos lindantes volverán a contar con una vía de comunicación de calidad. Estas comunidades crecieron unidas por el tren, comparten historias de vida, de familia, de trabajo. Esta ruta era necesaria por muchas razones, no sólo por lo que significa para la producción y a economía de la zona, sino también para garantizar la plena integración educativa, sanitaria y cultural de los vecinos".



Resaltó que "el gobernador Bordet tomó la mejor decisión para garantizar la continuidad y la finalización de la obra en el menor tiempo posible. Con gestiones persistentes y gobiernos comprometidos, Entre Ríos tiene un buen futuro".





La obra



La pavimentación y construcción de puentes en la ruta provincial Nº 51, tramo Larroque-Estación Parera, tiene un presupuesto oficial de 244.620.287,47 pesos y un plazo de ejecución de 24 meses.



Autoridades de la Escribanía Mayor de Gobierno y de la Dirección Provincial de Vialidad estuvieron a cargo del proceso administrativo de la apertura de todas las ofertas.



Entrega de aportes



Durante el acto, el gobierno provincial entregó aportes a las siguientes instituciones: Municipalidad de Larroque para el Primer Encuentro de Teatro y para la Fiesta Provincial del Choclo; al Club Central Larroque para solventar gastos de la participación del plante de fútbol en el Torneo Federal C, a la Fundación Amigos de Gilbert para cubrir gastos de organización de la décima segunda Fiesta del Reencuentro de Gilbert, a la municipalidad de Urdinarrain para solventar gastos de la Expo Ovina y Encuentro de Productores, al Club Atlético Juventud de Urdinarrain para reparar el playón deportivo y a la municipalidad de Macia para la organización de la Fiesta Nacional de la Apicultura.



Ofertas



Las seis empresas que se presentaron son: Lemiro Pablo Pietroboni SA que ofreció 297.534.896,86 pesos; UTE Luis Losi SA ? Petersen, Thiele y Cruz SAC Y M, ofreció 268.905.478,04 pesos; Hornus y Cía SA, cuya propuesta económica es 232.700.484,73 pesos; Covimer SA, con una propuesta económica 293.499.071,77 pesos; Constructora Dos Arroyos SA, cotizó 281.340.706,19 pesos y finalmente José Eleuterio Pitón SA, 248.949.735,75 pesos.