CTA y CGT buscan conformar una Mesa Intersindical en la provincia

Se gesta una Mesa Intersindical en la provincia de Entre Ríos, así lo confirmó el secretario de Derechos Humanos de CTA Paraná e integrante de la agrupación Verde y Blanca de la Asociación de Trabajadores del Estado, Vladimir Androsiuk, quien dio detalles del surgimiento del espacio. Contó que la iniciativa surgió luego del encuentro que sindicatos nucleados en las centrales obreras mantuvieron en diciembre de 2016, con motivo de la presencia de Máximo Kirchner en Paraná.



Por entonces, contó: "La idea era hacer un encuentro no solamente con los actores políticos sino también con los trabajadores y en función de eso nos pusimos a trabajar un grupo de jóvenes del sindicato y recorrimos regionales de la CGT. El saldo fue un encuentro con 42 secretarios generales de CGT y CTA, juntas internas y agrupaciones sindicales".



Se trató, explicó Androsiuk, del primer encuentro que contó con un importante número de referentes gremiales, provenientes de diferentes corrientes sindicales, que se reunieron "con un actor político que no está en el poder y que estaba recorriendo la provincia".



De esa instancia surgió la inquietud de darse un ámbito para futuros intercambios. "Lo que quedó es qué hacíamos con ese encuentro y nos propusimos armar la Mesa Intersindical con la idea de poder instar a cuestiones puntuales: frenar la flexibilización laboral en la provincia de Entre Ríos, la precarización y denunciar los despidos", sostuvo. "Eso fue el inicio y después del acuerdo del sindicato petrolero con el gobierno en Neuquén, que planteó una experiencia de flexibilización laboral, la necesidad fue hacer el lanzamiento formal del espacio con gremios de CGT y CTA que tenemos una visión común. Ésta es la idea de la intersindical y estamos trabajando en el lanzamiento de este espacio para fines de febrero", adelantó.



Contexto político



Androsiuk se refirió al contexto que enmarca las instancias de encuentro en busca de la unidad. "Sabemos que hay una estrategia de Macri en cada una de las provincias y con cada uno de los Convenios Colectivos de Trabajo, de empezar a instalar la necesidad de modificar las reglas de juego que tenían los trabajadores y poder encontrar el camino allanado para una nueva ley laboral, con la excusa de que la Argentina no es competitiva por la alta carga social que tienen las empresas con sus trabajadores, cuando en verdad quieren que los trabajadores no tengan tantos derechos como los han tenido", sostuvo.



Como correlato, señaló: "En la provincia hemos empezado a ver que hay situaciones que van desde los despidos en frigoríficos, en empresas del rubro de la carne, de la fruta; relacionados a que a partir del 1 de enero empezaron a regir en nuestro país las nuevas reglas del mercado en relación a la importación. Entonces estamos recibiendo naranjas, pomelos de Israel, chanchos y pollos de Brasil y de Uruguay, y las economías regionales que le daban trabajo a cientos de entrerrianos empiezan a tener problemas y con eso afloran los conflictos sindicales", describió.



En el mismo sentido, expresó que el Estado tampoco está ajeno a estas políticas. Criticó que se busque "poner techo a las paritarias libres, ya que lo primero que hicieron fue pedirle esto a los gobernadores", en relación a la situación del sector docente.

Frente a esto, definió: "Es necesario en el sector público y privado marcar una agenda común entre los trabajadores".



Unidad en Entre Ríos



Respecto de los avances en el camino hacia la unidad, Androsiuk señaló que "la provincia de Entre Ríos se adelantó un poco a lo que hoy estamos viendo del encuentro entre la CGT y la CTA, en un proceso de unidad que es largo", dijo y añadió: "Hoy más que nada la unidad del movimiento obrero es una necesidad importante, donde no podemos entretenernos con diferencias secundarias. Hay una gran improvisación de parte del gobierno nacional en las políticas que lleva a cabo y que todos los argentinos estamos sufriendo día a día, con hechos como el de perdonarse deudas de la familia".



En ese escenario, remarcó: "Es importantísima la unificación de las centrales obreras. Como CTA en el caso nuestro, la vamos a propiciar donde podamos".



En la provincia, señaló: "No queremos que se justifique la nueva ley de flexibilización laboral. Queremos que nuestro gobernador, nuestros legisladores se pongan a la cabeza de cuidar el trabajo de los entrerrianos y las paritarias".