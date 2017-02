Correo Argentino: Stolbizer dijo que Macri no sabe separar los negocios privados

La diputada y líder del GEN, Margarita Stolbizer, criticó hoy el acuerdo alcanzado por el Estado con el Correo Argentino al señalar que "el gobierno debería sobreactuar la transparencia de gestión", agregó que esa negociación no exime la posibilidad de que el padre del Presidente accione legalmente contra el erario público por la estatalización de la empresa en 2003, durante el kirchnerismo, y advirtió que "el problema viene de antes, Macri (padre) fue socio del kirchnerismo y le facilitaron esta situación durante muchísimos años".



En diálogo con Radio Mitre, la legisladora afirmó haber hablado ayer con el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, quien le confirmó que el acuerdo entre el Estado y Franco Macri no implica que esté último "renuncie" a realizar acciones legales por la estatización del correo.



"El problema viene de antes, es que Macri (padre) fue prácticamente socio del gobierno kirchnerista y le facilitaron estas situaciones durante muchísimos años", añadió.



Además criticó que este tema haya pasado "hace varios meses y hoy sale a la luz por la fiscal de caso".



"El conflicto de interés está, (el ministro Oscar Aguad) dice que no habló con el Presidente como un mérito y debería haber hablado", comentó previamente en diálogo con FM Blue.



En ese sentido dijo que el de Cambiemos en un "gobierno con muchas vinculaciones con los empresarios, hay que ser cuidadosos de separar los negocios privados de los recursos públicos" y que "los hechos demuestran que no son los suficientemente cuidadosos" en esa materia.



"El gobierno debería sobreactuar en el buen sentido la transparencia de gestión y no son lo suficientemente cuidadosos como para no generar este tipo de conflictos", agregó.



Por otra parte, se refirió a la contienda electoral de mitad de año y afirmó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no se presentará como candidata porque "tiene demasiadas dificultades en el ámbito judicial y político" y sostuvo que tampoco el peronismo está interesado en "acompañarla".



"Respecto del escenario electoral, no creo que ella (CFK) se presente. Tiene demasiadas dificultades en el ámbito judicial y político, y no veo que la gente esté muy interesada en acompañarla a ella. En el peronismo, cuando alguien pierde o les hace perder elecciones a los demás, ya empieza la idea de remplazo", señaló la dirigente en diálogo con Blue.



Sobre el mismo tema, dijo que la "imagen del oficialismo va a ser la gobernadora" María Eugenia Vidal, pero señaló que los candidatos de Cambiemos tendrán que cargar con "los problemas no resueltos a nivel nacional".



"Hay problemas de gestión. Los bonaerenses esperamos hace un año respuestas que no hemos tenido", concluyó.