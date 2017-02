El lunes comienza el plan de reformas de la Casa Rosada

El Gobierno nacional comenzará el lunes la primera etapa del plan integral de recuperación y reconstrucción integral de la sede gubernamental denominado "La Casa Rosada del siglo XXI", con el propósito de poner en valor el histórico edificio de casi 150 años, que finalizará en 2019 y se realizará en tres etapas, con una inversión de 285 millones de pesos.



Está previsto en la zona de la terraza donde funcionó el helipuerto, inactivo desde 2001, transformarla en una huerta agroecológica con la que abastecerán al comedor de la Casa Rosada con verduras orgánicas, así como contar con espacios de recreación y paneles solares e innovaciones que permitan concientización y ahorro de energía.



Además se desarrollará una auditoría de Eficiencia Energética sobre el edificio y sus instalaciones, para conocer el detalle del consumo energético, identificar los principales factores que influyen sobre el mismo y determinar las opciones adecuadas para generar el mayor nivel de ahorro energético.



Cabe recordar que el helipuerto quedó en desuso hace varios años debido a problemas de infraestructura del edificio y el último que lo utilizó fue De la Rúa, quien tras renunciar en diciembre de 2001 se fue por anticipado por ese medio, aunque en esa oportunidad el helicóptero tampoco se apoyó sobre el cemento por ese motivo.



No obstante, el área presidencial así como distintos salones del primer piso no se tocarán, ya que fueron acondicionados en el primer año de gestión del actual Gobierno. Está previsto mejorar las instalaciones y el sistema de ventilación. Se busca preservar el valor histórico de acuerdo a lo acordado con los miembros de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos.



El secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis, sostuvo que en la actualidad "hay un alto nivel de deterioro y degradación estructural, falta de espacios de trabajo funcionales" y "se carece de un criterio general que disponga la optimización de los espacios, no existen fuentes únicas de información técnica y de planos sobre el edificio, y se registra una deficiencia de sanitarios acordes a criterios del buen arte, precisó al referirse a la situación en que se encuentra el edificio".



La primera etapa de los trabajos, con un costo de 45 millones de pesos, se iniciará el lunes y se extenderá a lo largo de este año, para remodelar la mitad del segundo piso, que es el sector más deteriorado, con los trabajos a cargo de la constructora Adanti Solazzi.



Allí se van a construir nuevas oficinas y salas de reuniones para mejorar los circuitos de trabajo, optimizar los recursos materiales, los espacios y el valor patrimonial de los salones, sobre una superficie de 2.100 m2.



La segunda etapa, en tanto, se desarrollará entre 2017 y 2018, sobre una superficie de 4.370 m2 con un presupuesto de 180 millones de pesos, a fin de remodelar el primer subsuelo, implementar nuevos núcleos de sanitarios y ascensores.