Renunció Oilhaborda a la Dirección de LT 14

La dimisión de Oilhaborda se da en medio de la conciliación obligatoria dictada luego de que RTA ordenara bajar la señal de la FM Baxada para retransmitir Radio Nacional Buenos Aires.



En la tarde de este viernes se produjo la renuncia de Pedro Oilhaborda a la Dirección de LT14. Así lo confirmaron a APF fuentes gremiales y agregaron que "el lunes" llegaría a Paraná Jorge Purciarello, un directivo de RTA, para hacerse cargo "interinamente" del cargo que ahora quedó vacante.

La dimisión de Oilhaborda - que estaba de licencia médica desde el martes pasado - se produce en medio del conflicto que atraviesa la emisora y que se generó cuando desde RTA ordenaron la baja de la señal de FM Baxada ? dependiente de LT 14 - para reproducir la programación de Radio Nacional Buenos Aires.



En rechazo a la decisión oficial, los trabajadores iniciaron medidas de fuerza, las cuales fueron frenadas por una conciliación obligatoria dictada el viernes pasado por el Ministerio de Trabajo de la Nación.



La medida de la cartera laboral se extenderá inicialmente por 15 días, durante los cuales ambas emisoras, la AM y la FM, vuelven a sus programaciones habituales.



El jueves 13 hay audiencia



El representante de Fatpren en la AM, Jorge Calcina, por su parte informó que el jueves 13 a las 9:30 se celebrará una audiencia en el Ministerio de Trabajo en Buenos Aires. Será la continuidad del cuarto intermedio establecido en la reunión conciliatoria del jueves pasado.



En tanto, sobre la llegada de Purciarello a la emisora en Paraná, sostuvo que según la información brindada desde las oficinas centrales de RTA "no es una intervención, sino que viene a hacerse cargo de las cuestiones administrativas".