Imputaron a Canosa por negocios incompatibles con la función pública

El, fue imputado por el Ministerio Público Fiscal por el delito de, denuncia que fuera presentada por el senador Raymundo Kisser.Al respecto, el fiscal Juan Malvasio confirmó aque "se lo convocó al imputado Canosa a fin de que preste declaración y formalmente se le atribuyó en carácter de autor material uno de los hechos delictivos que esta Fiscalía está investigando, que son las negociaciones incompatibles con la función pública. Él ejerció su defensa". El delito en cuestión figura en el artículo 265 del Código Penal yLa causa por enriquecimiento ilícito contra el ex funcionario, que recientemente asumió como asesor jurídico de la Cámara de Diputados, fue separada en otro expediente.Sobre la nueva documentación agregada al expediente, Malvasio detalló que se trata de copias certificadas de las licitaciones públicas y privadas en las queque, según anticipó el fiscal, están siendo investigados por el mismo delito, como partícipes necesarios y serán indagados uno por viernes,Gueler figura junto con su yerno Carlos Canosa como titular de una empresa a la que Canosa le compró a través de Sidecreer indumentaria y uniformes para el personal por casi 4 millones de pesos. Ambos serán indagados, al igual que la cuñada del ex funcionario, Alicia Cuestas, y su hermana, María José Cuestas, más Diego Urba, amigo personal de Canosa. A estos últimos tres se los vincula a la causa por ser titulares de la firma Excelcom SA, beneficiada con la compra de insumos informáticos por parte de Sidecreer por un monto aproximado de 9,5 millones de pesos."Se ha convocado a prestar declaración de imputado a todas estas personas que surgen del objeto procesal, lo que iremos haciendo todos los viernes. Luego, cuando la causa esté lista para elevar a juicio se hará el requerimiento formal", informó Malvasio.Canosa llegó puntual a las oficinas del Ministerio Público Fiscal ubicadas en calle Santa Fe casi Laprida en Paraná, acompañado por sus abogados defensores, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez. Tras comparecer y confirmar que no iba a hacer uso del derecho de abstenerse, junto a los letrados cruzó hasta Tribunales para identificarse ante la Policía, registrar sus huellas dactilares y ser revisado por un médico legista. A las 10 retornó a la Fiscalía y comenzó con una exposición espontánea extensa, luego de la cual respondió la totalidad de las preguntas que le formularon los fiscales y también su defensor."Respondió todos los cargos, consideró todas las pruebas y propuso otras que lo favorecen. Contestó absolutamente todo y puede volver a declarar cuantas veces quiera", expresó Barrandeguy al término del trámite judicial, mientras que Canosa se retiró del lugar eludiendo a los numerosos medios presentes. "No es un consejo mío que no hable con los medios, son decisiones de él", explicó el abogado.Barrandeguy advirtió de su imposibilidad legal de brindar detalles específicos de la declaración, pero aseguró que. También señaló que a la nueva documentación agregada en la causa, aportada por las nuevas autoridades de Sidecreer, Canosa la consideró "una por una" durante su declaración. "No puedo decir cuál es esa documentación, pero a una por una Canosa las aclaró, explicó, interpretó y defendió", sostuvo.