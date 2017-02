Bancarios se movilizaron y pidieron dialogar con Triaca, que está en Paraná

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Este jueves y viernes, los trabajadores bancarios realizaron un paro en demanda del inmediato cobro del preacuerdo salarial y en rechazo del "desacato judicial" de las cámaras empresarias.



En Paraná, durante la mañana se movilizaron hasta plaza 1º de Mayo, donde el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, acompañaba las actividades que se realizaban en el marco del programa "Camión de Empleo Joven". Allí pretendían dialogar, pero no fueron recibidos.



Al respecto, el secretario Adjunto de la entidad, Augusto Gervasoni, informó a Elonce TV que "le venimos a pedir que nos de alguna respuesta respecto a la situación que estamos viviendo por culpa del Gobierno nacional y de la propia resolución del ministro de Trabajo de dar la orden de no pagar el acuerdo firmado el 23 de noviembre. Le venimos a pedir explicaciones y que las voces de los trabajadores bancarios se hagan escuchar".



En ese sentido, aseguró que "queremos que nos reciba pero evidentemente no tiene posibilidad de diálogo. Hace dos días que no hay banco por culpa del ejecutivo nacional. Seguiremos exigiendo respuestas con estas medidas".



Confirmó también que el lunes habrá una reunión de plenario de secretarios generales en Buenos Aires. Allí se resolverán las próximas medidas de fuerza y le pondrán fecha y modalidad a un paro nacional de 24 horas que tienen previsto. Elonce.com