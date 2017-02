El nuevo intendente de Villa del Rosario gestiona nuevos proyectos

Con el correr de los días, el municipio de Villa del Rosario va retomando su actividad normal tras el nombramiento del vice Gustavo Zandoná ante la muerte del intendente Claudio Baldezari.



"Los días van pasando y nos estamos acostumbrando a esto, venimos a primera hora y estamos ocupados en todo lo que es el Ejecutivo, el sábado ya se cumple un mes de la tragedia y parece mentira pero los días pasan, ya estamos en funciones", reconoció el ahora responsable del Ejecutivo Municipal, Gustavo Zandoná. "Es difícil continuar, es algo que nos cuesta asumir y esto se nota y se irá notando pero tendremos que asumirlo y afrontar las responsabilidades que son muchas", indicó.



Este miércoles el mandatario municipal de Villa del Rosario, acompañado por el Secretario de Gobierno Javier Chervo, recibió en su despacho esta mañana al Delegado Argentino de CTM, Julio Fochesatto.



En este encuentro, las autoridades dialogaron sobre varios puntos importantes como, Energías alternativas, la promoción de molinos eólicos, la idea de crear una planta de asfalto a nivel regional y departamental.



Al respecto Zandoná indicó: "Lo de energías alternativas y molinos eólicos es interesante, cada molino cuesta dos millones de dólares pero cuando se ve que puede abastecer a nuestra localidad es importante prestarle atención y no descartarlo, también hay que tener en cuenta que si medimos esos dos millones de dólares respecto del beneficio que nos traerá no es tanto, en un año estaríamos en condiciones de tenerlo, y lo importante es que no lo pagará la comunidad de Villa del Rosario sino que lo hará CTM"



En cuanto a la posibilidad de la planta de asfalto, comentó: "Están tratando de reunirse con los diferentes actores armando un proyecto para implementar esa planta de asfalto, y que no sea solamente a nivel departamental sino abrir el abanico para que sea regional, si somos muchos será más fácil mantenerlo y que trabaje, al mismo tiempo el beneficio será más que importante en cuanto a los costos, así que será muy beneficioso para todos".



Consultado por la charla mantenida con el Ministro Rogelio Frigerio, Zandoná manifestó: "En la reunión con el ministro le marqué dos cuestiones fundamentales como es la Avenida 25 de mayo con salida a la Autovía Artigas; es una inversión importante que debe hacer la provincia pero Frigerio dijo que llegado su momento haremos lo que tenemos que hacer, y el otro tema es traer el gasoducto, sería importante no solamente para Villa sino también para Chajarí y que se extienda a Santa Ana, tenemos que pensarlo a nivel regional y de concretarse sería algo fundamental". (TalCual)