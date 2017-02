Entregaron aportes por seis millones de pesos a productores lácteos y citrícolas

En el marco del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf), el Gobierno entregó aportes a productores pertenecientes a la cadena láctea y citrícola por un monto de 6.858.608 pesos. En esta ocasión fueron beneficiados 14 planes citrícolas y 29 planes tamberos. Con esta entrega, desde la vigencia del Prodaf, ya ha recibido 7.006.109 de pesos la cadena citrícola y 12.920.858 de pesos la láctea.



Lo adjudicado a productores será destinado a inversiones que permitirán reducir las brechas tecnológicas de los pequeños y medianos productores, como maquinarias para forrajes, pasturas, ordeñadoras, en el caso de los productores tamberos; mientras que para los productores citrícolas los fondos serán destinados riego por goteo y fertirriego, maquinarias y herramientas pulverizadoras y plantines certificados.



El Acto, que tuvo lugar en la en el Centro Cultural "Vieja Usina", fue encabezado por el ministro de Producción, Carlos Schepens, y contó con la presencia del Jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria de Nación, Guillermo Bernaudo.



En la apertura del Acto, el ministro Schepens celebró esta entrega de aportes no reintegrables porque "significa un gran apoyo para los pequeños y medianos productores de Entre Ríos de dos cadenas de valor muy importantes para la economía de nuestra provincia".



"Los equipos técnicos del Ministerio de Producción han trabajado muy responsablemente para determinar las necesidades y armar los planes de negocio, lo que hará más eficiente la inversión. Pero también hay que destacar que el ciclo no culmina con la entrega del aportes no reintegrable, sino que los técnicos siguen la evolución de la inversión acompañando y asesorando a los productores en terreno".



Por último, Schepens pidió "no olvidar que vivimos en un mundo cada vez más desafiante, más complicado. Un mundo más vendedor y más proteccionista, por lo que debemos tomar el desafío de ser productores de alimentos de calidad y poder enviar nuestros alimentos a todo el planeta".



Posteriormente, hizo uso de la palabra el jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria de Nación, Guillermo Bernaudo, quien resaltó "este trabajo conjunto de provincia y nación, donde además, hay continuidad de tiempo porque el trabajo de este Programa tiene continuidad de varios años, lo que hace que estas líneas se van convirtiendo en políticas públicas".



"Ha sido un año complicado para los productores: no es fácil remontar algunas situaciones, pero estas líneas de acción apuntan a la productividad, a darle calidad a los productos".



En otro tramo explicó que "desde el gobierno nacional hemos comprometido 3.500 millones para un fondo para las economías regionales. También fondos para sanidad que serán muy importantes para la citricultura. Estamos trabajando y buscando nuevos caminos, buscando algo que necesitan nuestras economías regionales que es recuperar la fortaleza, lograr nuevos mercados, normalización de la sanidad normalización de financiamiento. Lo que pueden ser complicaciones, pueden abrir otras ventanas para nuestros productos. Si hay dificultades en el comercio internacional debemos encontrar otras alternativas. Son líneas de trabajo sobre las que estamos trabajando con visión de largo plazo"





Luego de las palabras de Guillermo Bernaudo, y antes de entregar los aportes a cada productor, el director de Agricultura de la provincia, Lucio Amavet realizó una presentación sobre las características del programa en la provincia.



Acerca del Prodaf



En la provincia, el Prodaf apoya a las cadenas citrícola, láctea y ganadera, y tiene como objeto facilitar el acceso al crédito, herramienta necesaria para cofinanciar sus inversiones, promover el fortalecimiento de las asociaciones de productores, aumentar los ingresos de los pequeños y medianos productores fomentando la adopción de mejoras tecnológicas tendientes a aumentar la productividad, incrementar la eficiencia productiva y la calidad de los productos.