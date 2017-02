El Senado apunta a regular los juicios políticos tras el caso de Chiara Díaz

El próximo miércoles la Cámara de Senadores adjuntará al expediente del juicio político a Carlos Chiara Díaz, el decreto mediante el cual Gustavo Bordet le aceptó su renuncia; y de esa forma pondrán fin al primer proceso de estas características en Entre Ríos.



Tras este acontecimiento inédito de casi dos meses, donde se presentaron algunos grises y vacíos legales, los senadores coincidieron en la necesidad de avanzar en una ley que regule los juicios políticos en la provincia.



La iniciativa, que en principio impulsarían tanto el oficialismo como la oposición, contará con el asesoramiento y el respaldo del abogado Ladislao Uzín Olleros, quien fue asesor del Senado convertido en Corte de Justicia durante el proceso contra Chiara Díaz. "A este hecho histórico e inédito le podemos dar una conclusión, para volcar la experiencia que tuvimos, y legislar", indicó el titular del bloque peronista en la Cámara alta, Ángel Giano.



"Es probable que haya algún proyecto de juicio político, nosotros no lo sabemos. Sí sabemos que en el Senado no lo hay. Por eso acordamos que íbamos a trabajar en una ley. Deberíamos hacerlo cuando comencemos con las sesiones ordinarias", precisó el legislador.



Según consideró Giano, "hay muchas cosas que deben ser legisladas para que no haya dudas en el futuro". Más allá de eso y de que el juicio se vio interrumpido por la renuncia del magistrado, el senador consideró que ""fue una experiencia histórica, porque fue la primera vez que el Senado se transformó en Corte de Justicia. Además fue una experiencia inédita y gratificante. No lo tomamos como un proceso frustrado".



"Hicimos el trabajo desde la nada, porque no había un reglamento para juicios políticos. Y lo redactamos, acordamos entre las partes y se llevó adelante el proceso", destacó el titular del bloque oficialista, quien adelantó que la iniciativa será uno de los temas que el Senado debatirá cuando comiencen las sesiones ordinarias. (El Diario)