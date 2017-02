Gremios docentes nacionales ratificaron el paro en el regreso a clases

Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, advirtió en la CGT que los gremios docentes volverán a reclamar la convocatoria a la paritaria nacional y que "si ese llamado no se produce, impulsarán "el no inicio del ciclo lectivo".



Por su parte, desde UDA indicaron a ámbito.com que ante la negativa del Gobierno de convocar a la paritaria nacional realizarán un paro el 6 y 7 de marzo. Desde el gremio docente indicaron que el 7 de marzo marcharán junto a la CGT en el marco de la jornada de movilización al Ministerio de la Producción "para decir no a la flexibilización laboral".



En un salón Felipe Vallese colmado de entusiastas docentes pidiendo la unidad, los cinco gremios que nuclean a maestros y profesores de todo el país recibieron un apoyo explícito de la CGT a su lucha para que el Gobierno nacional convoque a la paritaria nacional.



Tras una breve reunión en el quinto piso de la histórica sede cegetista entre los representantes de UDA, Ctera, Sadop, CEA y Amet, más el titular de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky, y los dirigentes Héctor Daer, Francisco Gutiérrez, Omar Plaini y Rodolfo Daer, comenzó el acto.



El primer orador fue el titular de UDA, Sergio Romero, quién tras sostener "la importancia del apoyo de la CGT a la lucha de los docentes" y, pedir "un nuevo financiamiento para la educación", precisó que "el ministro (Esteban) Bullrich debe renunciar".



Como parte de un largo discurso que se prolongó por más de media hora, Romero dijo que "estamos en presencia de un gobierno liberal, que va en contra de los trabajadores" y que con la propuesta económica de la gobernadora bonaerense, "los docentes cobrarán 11.800 pesos, que es un salario por debajo de la línea de pobreza".



Seguidamente habló la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, quién citó que "el camino de la unidad docente es posible", a la vez que subrayó que "los maestros y profesores no estamos dispuestos a arrodillarnos".



Luego de calificar como "un ataque brutal a los docentes de parte del gobierno de Mauricio Macri", Alesso añadió que "queremos la convocatoria a la paritaria nacional y si no es así, vamos a impulsar el no inicio del año lectivo".



También anticipó que "el 7 de marzo marcharemos con los gremios industriales para decir no a la flexibilización laboral" y que acompañarán luego "el paro y marcha de las mujeres convocado para el 9 de marzo".



Vale recordar que el Gobierno aún no dio señales de retroceso en la estrategia y ratificó que está garantizado el pago del mínimo de $9.672 que estipula que el piso de los maestros debe estar siempre 20% arriba del salario mínimo , vital y móvil.