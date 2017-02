Denuncian en Trabajo la falta de pago a delegados gremiales de granja avícola

Delegados gremiales no cobran sus haberes en la planta de Granja Tres Arroyos y sufren "aprietes" de parte de encargados del lugar, según informó el secretario General del Sindicato de la Alimentación local, Matías González. Realizaron una denuncia ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia, que deberá resolver una solución, y el lunes analizarán si realizan protestas.



González recordó que el conflicto en Granja Tres Arroyos comenzó en diciembre, cuando se había cerrado la planta por tres días. "Ahora decidieron no pagarles a los 15 o 20 delegados y miembros de Comisión Directiva del gremio que trabajan en la planta. También hay encargados que aprietan. Ahora estamos esperando una resolución de la Secretaría de Trabajo y hasta cierta fecha aguantaremos, pero, si no, entraremos en conflicto nuevamente", sostuvo.



Según agregó el dirigente, la resolución de Trabajo sobre el conflicto vence en cinco días hábiles a partir del miércoles pasado. "Hasta el miércoles hay tiempo, pero el lunes ya saldremos a la prensa. Las posibilidades de protestas son muchas, si hay que hacer un paro, lo haremos, porque se está hostigando a la gente y hay falta de pago a los delegados", finalizó en declaraciones a APF.