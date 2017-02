Reclamos en Cultura: "Que ex funcionarios osunistas den explicaciones"

Política Artistas autoconvocados reclaman por mayor participación en la política cultural

"Esta gestión municipal está atenta a todos los reclamos y abierta a todas las críticas", dijo el secretario de Medios y Comunicación Ciudadana, José Escobar, al referirse a la manifestación en reclamos al área de Cultura municipal. No obstante, agregó que "nosotros vamos a diferenciar bien lo que son reclamos de artistas con el hecho político que están pretendiendo generar algunos dirigentes de la lista partidaria que perdió las elecciones para la Intendencia de Paraná"."Es penoso ver a dirigentes de la gestión anterior, porque si reclaman que hay espacios públicos que deben ser acondicionados es por los años de desinversión, vaciamiento y deterioro de lo que son responsables", agregó Escobar. En ese sentido sostuvo que "la actual gestión ha tenido y tiene aún que trabajar mucho para revertir el caos en que dejaron a la Municipalidad los gobiernos anteriores, y por eso llama la atención que los responsables de esa situación como no tuvieran ninguna respuesta que dar"."Esta gestión está trabajando desde hace un año. No se dio marcha atrás en nada que haya existido anteriormente, por poco que fuera, y, por el contrario, lo que se hace es ir sumando actividades y mejorando la infraestructura existente. En todo caso los ex funcionarios de la gestión de Blanca Osuna y su principal referente en el Concejo Deliberante, que estuvieron presente activamente en la manifestación, deben dar explicaciones", agregó Escobar."¿No tiene nada para decir el ex director del Centro Cultural Gloria Montoya, Mario Martínez? ¿O es que dejaron todo bien y una horda se dedicó a romper todo en un año? Que no se haga el distraído ni él ni la exsubsecretaria de Cultura, Marta Rodríguez, también presente en la marcha, que si la historia le dedica un parrafito será para recordarle que fue es una de las responsables de la feria del libro que censuró a periodistas y escritores, como Martín Sivak", reprochó Escobar."Lo más insólito de todo ?finalizó Escobar? fue la presencia de la concejal Cristina Sosa, que hasta ahora no se ha dignado a contestar lo que le preguntamos públicamente, referido al contrato de más de 40 mil pesos que le dio a su hijo. No sabemos qué hace, a cuenta de qué tiene el sueldo más alto de la Municipalidad sin siquiera dignarse a pagar los impuestos como corresponde". "La concejal Sosa viene a hablar de vaciamiento o lo que fuere? que dé explicaciones antes", cuestionó antes de agregar: "que los ex funcionarios osunistas presentes en la marcha den explicaciones".Análisis Digital.