Suba de la luz: "No habría posibilidad de hacer alguna presentación", dijo Garay

Al aumento acordado por la provincia del 32%, hay que adosarle la suba del costo de la distribución de la energía, el cual ronda el 35%. El nuevo cuadro tarifario regirá plenamente "a partir del segundo semestre", conoció este jueves, Elonce TV.El Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, en diálogo con, dio su opinión tras conocerse el nuevo cuadro tarifario."Creemos que hay que ser prudentes en el tema de los aumentos de las tarifas, en momentos en que se está discutiendo paritarias. No podemos quedamos con que el aumento va a ser del 32 % o del 35 %, ya que no se habla de lo que serán las subas para todo el año, incluyendo todos los servicios", afirmó. En este sentido opinó: "Las discusiones de paritarias deberían quedar abiertas, porque si no, va a llegar un momento en que el usuario no va a poder pagar los servicios"."Lo que está habiendo es una quita de subsidios a nivel nacional que el gobierno ya había prometido, y paulatinamente se está cumpliendo", recordó Garay.Al mismo tiempo consideró que esa quita de subsidios, "hubiese tenido que ser diferente para la provincia de Entre Ríos que ha venido con un aumento sostenido del cuadro tarifario, no así en Buenos Aires, donde es `despegue` ha sido mayor".