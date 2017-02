Iosper ofreció a Femer el 15% de aumento

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) ofreció la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) un 15% ciento de aumento en los valores de las prestaciones ?órdenes de consulta, prácticas y honorarios de segundo nivel-, desde el 1 de marzo, confirmó el presidente del Directorio, Fernando Cañete. "Esta política también será aplicable para todos los prestadores, a partir del mismo día".



El titular de Iosper explicó que en encuentro que mantuvo hoy con directivos de Femer, dialogaron sobre la actualización de los montos arancelarios. "El Iosper ofreció a Femer un incremento arancelario del 15%, aplicable a partir del 1 de marzo. Así, propusimos elevar el valor de la consulta a 245 pesos, más el compromiso de abonar los aranceles hasta el 25 de cada mes. Además, ese 15 por ciento también se aplicará al primer nivel ambulatorio y a los honorarios de segundo nivel, que son las internaciones".



Esta política, explicó Cañete, también será aplicable para todos los prestadores, a partir del 1 de marzo. "Ofrecemos el 15% para todas las prestaciones, ya sea de primer o segundo nivel".



El presidente de Iosper detalló que los directivos de Femer le adelantaron que el 15 de febrero se reúne la comisión directiva, oportunidad en que analizarán la propuesta que efectuó la obra social. "Luego de ese encuentro, darán la respuesta. Nuestra oferta se acerca mucho a las pretensiones de la Federación, pero, además, debe tenerse en cuenta que la obra social hace una propuesta de modificación arancelaria, cuando el gobierno de Entre Ríos todavía no anunció de cuanto será el aumento que ofrecerá a los estatales".



Cañete aclaró que la obra social "está haciendo un esfuerzo enorme, para tratar de acompañar el reclamo que hacen todos los prestadores, para tener la garantía de la prestación de servicio. No sé si la pauta salarial que ofrecerá el gobierno será de un 15, un 20 o un 30 por ciento, pero Iosper trata de encontrar en estas reuniones el consenso necesario para continuar con la prestación de servicio".



Para el funcionario, el esfuerzo que hace la obra social "debe ser considerado por los prestadores. En estas reuniones se busca siempre el consenso entre las partes, pero para arribar a un acuerdo, las partes debemos ceder en algún aspecto. Arrancamos con una demanda de Femer de 276 pesos y le ofrecimos 245 pesos. Es un esfuerzo enorme que financieramente hace nuestra obra social y esperamos que la acepten".



La Federación Médica analizará la semana próxima la propuesta del Iosper







Luego de la reunión con autoridades del Iosper, el presidente de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), Rodolfo Nery, informó la propuesta presentada por la obra social. El miércoles 15 de febrero, en reunión de Consejo Directivo, se decidirá si se acepta o no.



Según relató Nery, las autoridades de Iosper "nos dieron precisiones de la propuesta, que significa un incremento del 15 por ciento en el valor de las consultas a partir de marzo". "Es el aumento general para todos los prestadores", añadió.



A su vez, del encuentro se llevaron el "compromiso de pago el día 25 del mes siguiente", contó.



La oferta recibida es ad referéndum de lo que decida el Consejo Directivo de la Federación, que se reunirá en Paraná el próximo miércoles 15 de febrero.



"Si bien no es lo solicitado por la FEMER se ha logrado ajustar los tiempos de pago y contemplando los aumentos a estatales que daría el Gobierno estaríamos en una pauta aceptable", reflexionó el presidente.



Por último, comentó que volverán a conversar sobre prácticas no nomencladas y que se reverían algunos porcentajes de acuerdo a lo que se logre en las paritarias estatales.