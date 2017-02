Secretaría de Energía llegó a un acuerdo pero continúa el estado de asamblea

Los trabajadores de la Secretaría de Energía se reunieron este jueves con el titular del área, Raúl Arroyo, y llegaron a un acuerdo en varios puntos, entre ellos que no se apliquen recortes al monto que perciben como horas extras y que esa suma pase a ser un complemento de sueldo, explicó el delegado Miguel Zapata."Se convino que lo mal llamado horas extras, que en realidad son aumentos de sueldo encubiertos que nos vienen dando, pase a denominarse complemento de sueldo y tenga los aportes jubilatorios", precisó el trabajador a APF.Apuntó que "de palabra" Arroyo aceptó no aplicar recortes a ese monto. Sin embargo, los trabajadores por ahora no suspenden las medidas de fuerza. Esperarán que se redacte un acta acuerdo y que la misma sea firmada por el Secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider."Seguimos en estado de asamblea, no se trabaja en ninguna de las reparticiones. Los trabajadores van a sus oficinas pero hacen retención de servicios y permanecen en estado de asamblea", señaló Zapata. Apuntó que esto continuará así "hasta tanto nos atienda Kueider y se firme el acta acuerdo".De acuerdo a lo informado por el delegado a esta Agencia, ese acuerdo al que arribaron este jueves los trabajadores y Arroyo, incluye también la regularización de los contratos de obra y un compromiso del Gobierno de iniciar la paritaria sectorial.