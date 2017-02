Solanas planteó enjuiciar a Macri a por millonaria condonación de deuda

Política Gobierno negó que se hayan condonado deudas del Correo Argentino con el Estado

"El Presidente Macri en forma abusiva y con grave perjuicio al patrimonio del Estado Nacional, perdonó 70 mil millones de pesos, equivalentes al 98,82% de la deuda que Correo Argentino, controlado por su propia familia, debe al Estado", denunció el diputado nacional (FpV) Julio Solanas."La familia Macri especula no sólo con no pagar la deuda, sino que el Estado los indemnice por la estatización del Correo Argentino que se llevó a cabo, a raíz de la decisión de Néstor Kirchner, en el año 2003 por no cumplir con el pago del canon establecido y porque incluso contabilizó como inversión las indemnizaciones de tres mil trabajadores despedidos", reprochó Solanas. "Para dar una idea concreta del perjuicio al pueblo argentino la suma equivale, según el presupuesto 2017, a más de la mitad de lo que se va a destinar a Educación (131.400 millones)", estimó."Como legislador nacional y dada la gravedad de los hechos y la investidura que Macri representa, considero que esto amerita que los Diputados de la Nación actuemos evaluando con firmeza la promoción del juicio político", finaliza el comunicado del legislador.