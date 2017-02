Gremios docentes nacionales amenazan con no comenzar el ciclo lectivo

Política Gremios docentes fueron convocados por el gobierno a una mesa de negociación

Mientras el Gobierno nacional ratificó ayer que dejará en manos de las provincias la definición del incremento salarial de los maestros y que solo garantizará con su asistencia el actual sueldo mínimo de $ 9672, los cinco gremios docentes con representación en todo el país decidieron ir a fondo en el rechazo al tope de 18% y en la exigencia de convocatoria a la paritaria federal y hoy anunciarán con el respaldo de la CGT y la CTA que no iniciarán las clases el próximo 6 de marzo.Esa determinación, consensuada en las últimas horas, será oficializada durante un encuentro conjunto del frente gremial docente en la sede cegetista de Azopardo 802. "La decisión está tomada: si no se convoca a la paritaria federal y se insiste con poner un techo a la libre discusión salarial, iremos a una medida de fuerza y no comenzarán las clases", afirmó el referente de uno de los gremios docentes.La misma posición confirmaron desde otras dos organizaciones sindicales del sector. "Anunciaremos medidas de los cinco gremios. Puede ser el no inicio de clases. Venimos conversando esto a raíz de los inconvenientes que tenemos con el Gobierno nacional porque no convoca a paritarias nacionales por salarios", explicó el titular de Sadop (docentes privados), Mario Almirón, en referencia a la postura compartida con Ctera, UDA, Amet y CEA.La amenaza de los maestros trascendió en paralelo a la reunión que el ministro de Educación, Esteban Bullrich, inició ayer en Mendoza con sus pares provinciales en el marco de las deliberaciones del Consejo Federal. Allí el funcionario de la administración de Mauricio Macri reiteró que el Ejecutivo no convocará a la paritaria federal y que asistirá financieramente a las provincias para garantizar el pago del mínimo salarial docente, actualmente fijado en $ 9672. "Desde el Gobierno nacional se va a garantizar que cada provincia cumpla con el mínimo fijado por paritaria. Vamos a trabajar con todos los ministros para que así sea", dijo Bullrich previo al inicio de las conversaciones del Consejo Federal.Según señalaron fuentes provinciales, puertas adentro de la reunión se produjeron algunos intercambios tensos con el ministro, especialmente de ministros algunas jurisdicciones que le reprocharon la suspensión de la paritaria federal y la falta de un compromiso concreto del Ejecutivo nacional para incrementar los recursos del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y el Fondo Compensador, de manera de poder financiar el incremento de los sueldos de los maestros. La discusión continuará hoy en el segundo día de deliberaciones y en medio de la firme amenaza de los gremios de no comenzar el ciclo lectivo el próximo 6 de marzo.Tras la suspensión de la paritaria federal, la estrategia del Gobierno se concentra en que cada jurisdicción acuerdo con los gremios docentes de sus respectivos distritos una suba tope de 18%. La gestión bonaerense de María Eugenia Vidal fue la encargada de poner en marcha el plan el lunes pasado: ofertó ese porcentaje de incremento en 4 tramos y ajustable por inflación, pero la propuesta fue desestimada por los sindicatos, que insistieron con el reclamo de un aumento del 35%.A su vez, otros gobernadores, como el santafesino Miguel Lifschitz y el puntano Alberto Rodríguez Saa, tomaron distancia de esa estrategia y rechazaron que vayan a imponer un tope a las negociaciones. "En muchas provincias y, a nivel nacional, hay idea de ponerle techo a las paritarias, pero en Santa Fe no será así", afirmó Lifschitz.