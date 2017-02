Confían que en marzo podría aprobarse la ampliación de licencia por maternidad

Política UPCN insiste en la modificación de la licencia por maternidad

El proyecto para ampliar los días de licencias por maternidad y paternidad en Entre Ríos avanza en la legislatura. La iniciativa, impulsada por UPCN, está bajo debate en la Comisión de Salud del Senado y son optimistas a la hora de pensar en un inminente tratamiento en el recinto y su posterior promulgación.Teresa Figueroa, de UPCN, cuestionó la ley actual. "Somos en el país de las únicas tres provincias que hemos quedado con 90 días de licencia por maternidad. Las compañeras se la tienen que tomar 45 días antes y 45 días después de la fecha probable de parto. Luego, deben dejar su bebé en su casa, alguna guardería o con alguna niñera. Pero de por medio está el tema del amamantamiento", expresó.Por su parte, Cristina Melgarejo, también de UPCN, señaló que la normativa, si se aprueba, transparentaría una situación que en la práctica ya se da "de manera encubierta". "Esto es una forma de blanquearlo, porque las mamás no se reintegran cuando terminan las licencias; es todo encubierto", planteó. Al respecto, agregó: "Así se le da tranquilidad no sólo a la mamá, sino también al varón que tiene la necesidad de estar junto a la mujer y el bebé".Desde el gremio estatal valoraron el avance que está teniendo la iniciativa. "Nos entusiasma mucho. Creemos que podemos llegar al 8 de marzo con esta Ley, por lo menos ya tratada en el recinto de Senadores y la promulgación del Gobierno provincial", manifestó Figueroa, y resaltó: "Es muy importante porque sabemos que a la mamá le cuesta desprenderse del bebé a los 45 días. Y el hombre tiene que acompañar mucho, sobre todo si las mamás son primerizas".Melgarejo recordó que el proyecto no es nuevo y que años anteriores no obtuvo estado parlamentario. Ahora, confían en que está todo dado para lograrse. "Seguimos insistiendo con lo que creemos que es justo. Somos tres provincias que tienen tan pocos días. Incluso hay provincias que tienen hasta 210 días", comparó.