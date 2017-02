Pese al llamado a extraordinarias, el Congreso trata el DNU por ART

El DNU era debatido en la comisión a pesar de que el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias para que la Cámara de Diputados trate a partir de la semana que viene el proyecto de ley que también modifica el régimen de ART y que ya había sido aprobado por el Senado.



El debate en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo gira en torno a darle dictamen o no al DNU habida cuenta de que la convocatoria a sesiones extraordinarias activó el tratamiento parlamentario del proyecto.



Los legisladores del FpV anticiparon su rechazo al DNU, a quienes se les sumaría el massista Raúl Pérez y el puntano Adolfo Rodríguez Saá. Con esos votos negativos, la oposición dictaminaría por desestimar el decreto.



La Cámara de Diputados buscará debatir el próximo lunes en un plenario de comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto el proyecto aprobado por el Senado que establece cambios en el régimen de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) y el miércoles lo debatirá en el recinto de la Cámara baja, en el marco de la convocatoria a sesiones extraordinarias dispuesta por el Poder Ejecutivo, según confirmó a Télam el diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli.



La decisión de llamar a extraordinarias se tomó ayer tras un cónclave entre la rama peronista del Frente para la Victoria en el Senado con el titular de la Cámara de Diputados y justicialista con témpera PRO, Emilio Monzó.



"La semana próxima trataremos la media sanción del Senado que es igual al decreto que el Poder Ejecutivo dictó el 20 de enero", aseguró Tonelli, integrante de la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que esta tarde tratará el DNU emitido por el presidente Mauricio Macri sobre cambios en el régimen de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) pese a la convocatoria a sesiones extraordinarias decidida por el Poder Ejecutivo.



En declaraciones a Télam, el diputado macrista sostuvo que "el Poder Ejecutivo entendió y sigue entendiendo que es urgente que esta legislación esté en vigencia. De hecho está en vigencia, desde que el PEN dictó el decreto la legislación está en vigencia y se está aplicando".



"Hay legisladores de la oposición que consideran que igual hay que dar el debate y aprobarlo. El PEN ha convocado a extraordinarias y la semana próxima lo trataríamos en el recinto de Diputados", reiteró el diputado macrista.



Es que, con matices, los opositores sostienen que el dictado del DNU del Poder Ejecutivo es "inconstitucional" y que "no existía ninguna necesidad ni urgencia para hacerlo en enero, cuando el Congreso no funciona", porque, eventualmente, "podrían haber llamado a sesiones extraordinarias".



Con este panorama, y luego de una reunión entre el presidente de la Cámara baja, el macrista Emilio Monzó, el titular del FPV-PJ del Senado, Miguel Pichetto, y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se decidió pedirle al Poder Ejecutivo que llame a Extraordinarias para evitar el revés en la comisión, según informaron fuentes parlamentarias.



De acuerdo al cronograma diseñado por el oficialismo, el proyecto aprobado por el Senado en diciembre pasado será debatido el martes en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, que preside Alberto Roberti (Bloque Justicialista) y de Presupuesto, encabezada por Luciano Laspina (PRO), y el miércoles llevarlo al recinto de Diputados para su sanción definitiva.



El proyecto aprobado por la Cámara alta establece que todo trabajador debe pasar por una Comisión Médica antes de iniciar cualquier juicio laboral, constituyendo una instancia previa "de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención".



Según trascendió en la Casa Rosada, el DNU firmado por el presidente Macri "fue para evitar una avalancha de juicios laborales" de la cual fue advertido el Gobierno "para aprovechar la demora de la sanción" de la ley por parte de Diputados, según la versión oficial.



El Gobierno nacional oficializó hoy el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación entre el 10 y el 28 de febrero para tratar el proyecto de ley que implementa modificaciones en el actual régimen de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), con el que había avanzado semanas atrás mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU).



La medida, adelantada ayer por fuentes oficiales, fue dispuesta a través del decreto 91/2017, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de la vicepresidenta Gabriela Michetti (en ejercicio de la Presidencia ayer por el viaje de Mauricio Macri a Brasil) y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.



"Convócase al Honorable Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias desde el 10 hasta el 28 de febrero de 2017", ordena la disposición, para luego declarar "como asunto" del llamado "el Proyecto de Ley complementario del Régimen sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557".



A través del DNU 54/2017, publicado el 23 de enero pasado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional había establecido su reforma al sistema de las ART, con el fin de "corregir aquellas cuestiones que han provocado situaciones inequitativas".



En ese marco, dispuso que sea "obligatoria y excluyente" la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como "instancia administrativa previa" para el reclamo de un trabajador.



Con el objetivo de tratar este decreto de necesidad y urgencia, y previo a conocerse el llamado a extraordinarias, la Comisión de Trámite Legislativo, que preside Marcos Cleri (FpV-PJ), citó ayer a una reunión para hoy a las 16 en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados.



Al debate en la comisión bicameral, que anoche fue ratificado por Cleri, fueron invitados líderes sindicales y representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA).